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Иван Оганесян и Ирина Гришак расскажут историю «18-летнего олигарха»

9 июля
2020 год

Новости кино >>
9 июля 2020
В Киеве стартовали съемки четырехсерийной комедийной мелодрамы «18-летний олигарх». Главные роли в ленте исполнили Иван Оганесян и Ирина Гришак, сообщает пресс-служба студии «Квартал 95», которая занимается производством проекта для телеканала «Украина».

Иван Оганесян и Ирина Гришак расскажут историю «18-летнего олигарха»
фото: Пресс-служба студии «Квартал 95»

В центре сюжета оказывается 45-летний олигарх, жизнь которого рушится в одночасье, когда он узнает об измене жены и серьёзных проблемах со здоровьем. Главный герой решает передать свою компанию, а заодно и имущество внебрачной 18-летней дочке. Однако бизнесмена ожидают «небольшие» трудности: со своей дочерью он до сих пор не знаком, и живет она в глухом селе. Так что у героя есть всего месяц, чтобы найти общий язык с дочкой и сохранить компанию, которую хотят присвоить его же бизнес-партнёры.

Помимо Оганесяна и Гришак в ленте также сыграют Лилия Ребрик, Екатерина Гулякова, Дмитрий Сарансков и другие. Сценарист Александр Щур отметил, что идея этого сериала появилась три года назад, а на создание истории ушло порядка четырех месяцев. Режиссером «18-летнего олигарха» выступил Андрей Силкин. Планируется, что он снимет еще три фильма, которые войдут в цикл сериалов для канала «Украина» в 2020-м.

«Киев – один из моих любимых городов, и мне всегда нравится здесь сниматься. А когда я еще прочитал такой интересный сценарий и узнал, что буду играть такого яркого, в чем-то даже эпатажного героя, обрадовался еще больше», – рассказал Иван Оганесян, который специально для новой роли сменил имидж и отрастил бороду.
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