Евгений Миронов снова примерит образ Чайковского в короткометражке Кирилла Серебренникова

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9 июля У «Деконструкции» появилась телевизионная версия Просветительский проект о кино будут показывать на канале «Продвижение» с 11 июля.

9 июля Кинотеатры и театры Москвы смогут открыться 1 августа Обязательное условие − заполнение зрительного зала не более чем на 50%.