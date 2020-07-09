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Евгений Миронов снова примерит образ Чайковского в короткометражке Кирилла Серебренникова

9 июля
2020 год

Новости кино >>
9 июля 2020
Народный артист России Евгений Миронов сыграет Петра Чайковского в короткометражном фильме Кирилла Серебренникова. Пилотные двухдневные съемки ленты о композиторе пройдут на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Евгений Миронов снова примерит образ Чайковского в короткометражке Кирилла Серебренникова
фото: s12.stc.all.kpcdn.net

Проектом занимается онлайн-платформа Okko, которая предложила режиссеру снять «свою неосуществленную мечту». Не исключено, что короткий метр может вырасти до полнометражного или телевизионного фильма.

В 2016-м Евгений Миронов уже примерил образ композитора в короктомеражке Серебрениикова «Фонограф». В ней рассказывается, как в 1890-м энтузиаст звукозаписи Юлий Блок привез в Россию фонограф Эдисона и показал его Петру Чайковскому и его окружению, предложив сделать запись на необычном приборе.
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