Паоло Соррентино поставит фильм для Netflix

Итальянский режиссер и обладатель «Оскара» Паоло Соррентино снимет фильм(The Hand of God) для стриминговой платформы Netflix, сообщает Deadline Подробности сюжета пока держатся в секрете. Соррентино также выступил в качестве сценариста и отметил, что история получилась очень личная. В ней соединились беспечность и болезненность. Съемки пройдут в Неаполе, на родине режиссера, поэтому для него работа над фильмом станет еще и возвращением домой.Есть основание предположить, что фильм связан с футболистом. Его легендарный гол, забитый на матче 1986-го, получил название The Hand Of God. Однако, как уточняет издание, представители Netflix заявили, что лента не будет связана со спортом.