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Паоло Соррентино поставит фильм для Netflix

9 июля
2020 год

Новости кино >>
9 июля 2020
Итальянский режиссер и обладатель «Оскара» Паоло Соррентино снимет фильм «Десница Божья» (The Hand of God) для стриминговой платформы Netflix, сообщает Deadline.

Паоло Соррентино поставит фильм для Netflix
фото: theplaylist.net

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Соррентино также выступил в качестве сценариста и отметил, что история получилась очень личная. В ней соединились беспечность и болезненность. Съемки пройдут в Неаполе, на родине режиссера, поэтому для него работа над фильмом станет еще и возвращением домой.

Есть основание предположить, что фильм связан с футболистом Диего Марадоной. Его легендарный гол, забитый на матче 1986-го, получил название The Hand Of God. Однако, как уточняет издание, представители Netflix заявили, что лента не будет связана со спортом.
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