ревью

Новости кино Паоло Соррентино поставит фильм для Netflix Съемки пройдут на родине режиссера – в Неаполе.

Ролики фильмов «Незваный гость» Архитектор по имени Со Чжин получает известие о том, что нашлась его младшая сестра, без вести пропавшая 25 лет назад.

Главная тема Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!» Художник по гриму из Санкт-Петербурга рассказывает о любимой работе и том, как поведать историю через 7 образов за один концерт

Лайфстайл Джоан Роулинг потребовала свободы слова в открытом письме Именитые деятели культуры объединились в протесте против навязанных мнений

Лайфстайл Никита Джигурда задержан в Дивеево Актер хорошо подготовился – привез с собой телохранителя и журналистку

Новости кино У «Деконструкции» появилась телевизионная версия Просветительский проект о кино будут показывать на канале «Продвижение» с 11 июля.

Новости кино Кинотеатры и театры Москвы смогут открыться 1 августа Обязательное условие − заполнение зрительного зала не более чем на 50%.