У «Деконструкции» появилась телевизионная версия

Телевизионная версия «Деконструкции» – просветительского проекта сайта Кино-Театр.Ру
– будет выходить на канале «Продвижение» каждую неделю по субботам и воскресеньям в полночь. Сезон стартует 11 июля с выпуска о картине Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»
.
Следующий эфир будет посвящен историческому обзору приключенческой ленты Агустина Диаса Янеса «Капитан Алатристе»
. Экспертом выступит известный историк, блогер и писатель Клим Жуков
. В разговоре с ведущей шоу – художником по костюмам и модельером Кристиной Егоровой
– он предложит новый взгляд на культовые отечественные и зарубежные ленты, обозначит исторические ошибки и неточности, допущенные съемочной командой, а также расскажет о роли клише в кино и литературе.
В новом сезоне математик Алексей Савватеев
, астроном Владимир Сурдин
и антрополог Станислав Дробышевский
также разберут киноленты на соответствие современной научной картине мира. «Деконструкция», стартовавшая в сети в июле 2019-го, рассчитана на образованного зрителя, который смотрит фильмы вдумчиво и критически относится к кинематографическим «домыслам». Сейчас проект представлен на YouTube-канале
сайта Кино-Театр.Ру, платформе «Яндекс.Эфир» и в формате подкастов
на сервисе CastBox.
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