Не стало режиссёра «Полуночного экспресса» и «Сердца Ангела» Алана Паркера

В Лондоне 31 июля после продолжительной болезни не стало председателя Британской режиссёрской гильдии, основателя британского Комитета по делам кино, выдающегося режиссёра, сценариста, продюсера и актёра Алана Паркера
, создавшего фильмы «Полуночный экспресс
», «Сердце Ангела
» и «Пинк Флойд — Стена
». Мастеру было 76 лет. Об этом сообщил Deadline
после подтверждения печальной новости от Британского института кино.
Сэр Алан Уильям Паркер
родился 14 февраля 1944 года в лондонском районе Ислингтон. С 1970-го работал в рекламном бизнесе. В 1972-м снял свой первый короткометражный фильм, а в 1976-м вышел в свет его первый крупный фильм «Багси Мэлоун
». Через пару лет «Полуночный экспресс» выдвинул режиссёра в лидеры британской кинорежиссуры. Работал в Голливуде.
На счету мастера 25 режиссёрских работ, десять сценариев и семь спродюсированных лент. За свою карьеру Паркер также снял такие фильмы, как «Миссисипи в огне
», «Жизнь Дэвида Гейла
», «Птаха
», «Обязательства
», «Эвита
», «Слава
», «Пристрели луну
», «Приди и увидишь рай
», «Дорога на Вэлвилл
» и «Прах Анджелы
». Кроме того, он снимал музыкальные клипы и сыграл несколько ролей в своих картинах.
За время работы в кино Алан Паркер был восемь раз номинирован на премию BAFTA, трижды – на «Золотой глобус» и дважды – на «Оскар». Неоднократный лауреат самых престижных международных кинофестивалей, включая Каннский.
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