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Не стало режиссёра «Полуночного экспресса» и «Сердца Ангела» Алана Паркера

1 августа
2020 год

Новости кино >>
1 августа 2020
В Лондоне 31 июля после продолжительной болезни не стало председателя Британской режиссёрской гильдии, основателя британского Комитета по делам кино, выдающегося режиссёра, сценариста, продюсера и актёра Алана Паркера, создавшего фильмы «Полуночный экспресс», «Сердце Ангела» и «Пинк Флойд — Стена». Мастеру было 76 лет. Об этом сообщил Deadline после подтверждения печальной новости от Британского института кино.

Не стало режиссёра «Полуночного экспресса» и «Сердца Ангела» Алана Паркера
фото: expert.ru

Сэр Алан Уильям Паркер родился 14 февраля 1944 года в лондонском районе Ислингтон. С 1970-го работал в рекламном бизнесе. В 1972-м снял свой первый короткометражный фильм, а в 1976-м вышел в свет его первый крупный фильм «Багси Мэлоун». Через пару лет «Полуночный экспресс» выдвинул режиссёра в лидеры британской кинорежиссуры. Работал в Голливуде.

На счету мастера 25 режиссёрских работ, десять сценариев и семь спродюсированных лент. За свою карьеру Паркер также снял такие фильмы, как «Миссисипи в огне», «Жизнь Дэвида Гейла», «Птаха», «Обязательства», «Эвита», «Слава», «Пристрели луну», «Приди и увидишь рай», «Дорога на Вэлвилл» и «Прах Анджелы». Кроме того, он снимал музыкальные клипы и сыграл несколько ролей в своих картинах.

За время работы в кино Алан Паркер был восемь раз номинирован на премию BAFTA, трижды – на «Золотой глобус» и дважды – на «Оскар». Неоднократный лауреат самых престижных международных кинофестивалей, включая Каннский.
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