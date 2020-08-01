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«Чернобыль» удостоен премии BAFTA TV как лучший мини-сериал

1 августа
2020 год

Новости кино >>
1 августа 2020
«Чернобыль» признан лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Список лауреатов опубликован на сайте премии.

В копилке сериала HBO также оказалась награда за лучшую мужскую роль (Джаред Харрис). Всего на счету нашумевшего шоу девять статуэток из четырнадцати, с учётом ранее объявленных «технических» премий.

«Чернобыль» удостоен премии BAFTA TV как лучший мини-сериал
фото: кадр из сериала «Конец ***го мира»

«Конец ***го мира» объявлен драматическим сериалом года, а Наоми Аки, сыгравшую в нём, отметили как выдающуюся актрису второго плана. Лучшим международным телешоу стала драма «Когда они нас увидят», среди комедий победил «Стас всё сдаст», отмеченный также за мужскую роль (Джэми Деметриу) и сценарий, а в документальном жанре не остался без наград фильм «Покидая Неверленд».

Лучшей актрисой признали Гленду Джексон за роль в драме «Найти Элизабет». В категории «Лучшая мужская роль второго плана» приз получил Уилл Шарп за образ, воплощённый им в криминальном сериале «Гири/ Хадзи». В комедийном жанре победу одержала актриса Сиан КлифордДрянь»).
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ДряньКогда они нас увидятПокидая НеверлендЧернобыль

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