Экстрасенс Рина Гришина и следователь Игорь Стам ищут пропавших людей

Телеканал ТВ-3 представил трейлер нового паранормального детективного сериала «Агентство О.К.О.
» от сценариста и продюсера Ильи Куликова
. Режиссером выступила дебютантка Анна Мирохина
.
Сериал расскажет о необычном детективном агентстве со своим особым методом, которое занимается только поиском пропавших людей. В его составе – девушка с экстрасенсорными способностями, бывший следователь, профессиональный психолог и координатор поисково-спасательных отрядов.
Главные роли в проекте сыграли Рина Гришина
, Игорь Стам
, Виктория Тарасова
, Артём Ешкин
, Даниэла Стоянович
, Евгений Венедиктов
, Александр Сергеев
, Маргарита Силаева
и Марина Кондратьева
.
«Роль Вики я считаю подарком
, - призналась Рина Гришина. - Во-первых, это моя первая главная роль в сериале, что подразумевает некую ответственность, и я надеюсь, что с этой ответственностью я справилась. Во-вторых, это невероятно эмоциональная и глубокая роль, о которой я давно мечтала. А в-третьих, у меня была возможность говорить со зрителем на такие важные для меня темы, как одиночество, страх, вера в себя и свои силы. Я начала своё знакомство с ролью в декабре 2017 года, когда мы с Ильёй Куликовым делали пробы для этого проекта, и сразу влюбилась в эту героиню, поняла, что очень хотела бы её сыграть. Этот проект рождался мучительно долго. Мы не сразу нашли образ Вики, а когда придумали, каждую смену колдовали над гримом по 3 часа. В процессе съёмок были свои сложности и перипетии, но на данный момент эта история и эта роль – самые любимые. Это, наверно, как в отношениях: дольше всего остаются в сердце и памяти самые сложные
».
«Я знаю, что если проект делает Илья Куликов, то неважно, про кого эта история – про полицейских, учителей или, как в данном случае, про сотрудников детективного агентства – она в любом случае будет про людей
, - считает Игорь Стам. - А самое интересное, что может быть в драматургии – это отношения между людьми. Мне уже не первый раз везёт работать с Ильёй. Впервые я столкнулся с его материалом ещё десять лет назад и точно могу сказать, что каждый его проект уникален. Илья умеет детально, въедливо и подробно разбираться в человеческих отношениях, в их крохотных нюансах, микроскопических психофизических движениях, и это всегда делает его истории насыщенными
».
Премьера «Агентство О.К.О.
» в эфире ТВ-3 состоится 24 августа
.
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