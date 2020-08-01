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Экстрасенс Рина Гришина и следователь Игорь Стам ищут пропавших людей

1 августа
2020 год

Новости кино >>
1 августа 2020
Телеканал ТВ-3 представил трейлер нового паранормального детективного сериала «Агентство О.К.О.» от сценариста и продюсера Ильи Куликова. Режиссером выступила дебютантка Анна Мирохина.


Сериал расскажет о необычном детективном агентстве со своим особым методом, которое занимается только поиском пропавших людей. В его составе – девушка с экстрасенсорными способностями, бывший следователь, профессиональный психолог и координатор поисково-спасательных отрядов.

Главные роли в проекте сыграли Рина Гришина, Игорь Стам, Виктория Тарасова, Артём Ешкин, Даниэла Стоянович, Евгений Венедиктов, Александр Сергеев, Маргарита Силаева и Марина Кондратьева.

«Роль Вики я считаю подарком, - призналась Рина Гришина. - Во-первых, это моя первая главная роль в сериале, что подразумевает некую ответственность, и я надеюсь, что с этой ответственностью я справилась. Во-вторых, это невероятно эмоциональная и глубокая роль, о которой я давно мечтала. А в-третьих, у меня была возможность говорить со зрителем на такие важные для меня темы, как одиночество, страх, вера в себя и свои силы. Я начала своё знакомство с ролью в декабре 2017 года, когда мы с Ильёй Куликовым делали пробы для этого проекта, и сразу влюбилась в эту героиню, поняла, что очень хотела бы её сыграть. Этот проект рождался мучительно долго. Мы не сразу нашли образ Вики, а когда придумали, каждую смену колдовали над гримом по 3 часа. В процессе съёмок были свои сложности и перипетии, но на данный момент эта история и эта роль – самые любимые. Это, наверно, как в отношениях: дольше всего остаются в сердце и памяти самые сложные».

Экстрасенс Рина Гришина и следователь Игорь Стам ищут пропавших людей

«Я знаю, что если проект делает Илья Куликов, то неважно, про кого эта история – про полицейских, учителей или, как в данном случае, про сотрудников детективного агентства – она в любом случае будет про людей, - считает Игорь Стам. - А самое интересное, что может быть в драматургии – это отношения между людьми. Мне уже не первый раз везёт работать с Ильёй. Впервые я столкнулся с его материалом ещё десять лет назад и точно могу сказать, что каждый его проект уникален. Илья умеет детально, въедливо и подробно разбираться в человеческих отношениях, в их крохотных нюансах, микроскопических психофизических движениях, и это всегда делает его истории насыщенными».

Премьера «Агентство О.К.О.» в эфире ТВ-3 состоится 24 августа.
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Экстрасенс Рина Гришина и следователь Игорь Стам ищут пропавших людей фотографии
Экстрасенс Рина Гришина и следователь Игорь Стам ищут пропавших людей фотографии
Экстрасенс Рина Гришина и следователь Игорь Стам ищут пропавших людей фотографии
Экстрасенс Рина Гришина и следователь Игорь Стам ищут пропавших людей фотографии
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