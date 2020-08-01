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Рынок MIPCOM пройдёт в середине октября в новом формате

1 августа
2020 год

Новости кино >>
1 августа 2020
36-й рынок развлекательного контента MIPCOM 2020, ранее запланированный на 12-15 октября, в этом году состоится в новом формате MIPCOM Rendezvous Cannes. Мероприятие пройдёт в Каннах с 12 по 14 октября параллельно с онлайн версией форума MIPCOM Online+, который будет доступен с 5 октября до середины ноября. Как уточняет пресс-служба компании «Экспоконтент», рынок детского контента MIPJunior, который ранее проходил на территории отеля Marriott в формате нетворкинга и деловой программы, включающей в себя показы проектов, в этом году состоится во Дворце фестивалей в Каннах параллельно с MIPCOM Rendezvous Cannes.

Рынок MIPCOM пройдёт в середине октября в новом формате

«Наша цель – помочь международному телевизионному сообществу вернуться к работе и бизнесу, и совместный формат физического мероприятия в Каннах MIPCOM Rendezvous и онлайн-форума MIPCOM Online+ даёт нам такую возможность. Те, кто не сможет посетить Канны в этом году, смогут присоединиться к рынку в онлайн-формате. Новые правила санитарной безопасности значительно усложнили ситуацию и увеличили расходы для экспонентов и их стендов, поэтому мы решили, что выставочных стендов на Mipcom Rendezvous Cannes не будет», – говорит директор телевизионного подразделения Reed MIDEM Лорин Гарод.

Мероприятие пройдёт в формате тет-а-тет переговоров делегатов в специальных зонах для встреч, оборудованных рабочими местами: Ambassadeurs и Riviera Дворца фестивалей в Каннах. Во время работы рынка будут соблюдены все необходимые меры безопасности и условия для обеспечения социальной дистанции на территории Дворца. Участники, которые не смогут присутствовать лично, получат возможность присоединиться к онлайн-встречам, скринингам и конференциям с помощью платформы MIPCOM Online+.

Александра Модестова
фото: cinemaplex.ru

По словам генерального директора компании «Экспоконтент» Александры Модестовой, «онлайн-формат даёт возможность оставаться на связи и вести переговоры, но не может полностью заменить личное деловое общение в рамках крупных мероприятий. Новый гибридный формат MIPCOM Rendezvous Cannes обеспечит индустрии возможность работать максимально безопасно и эффективно как физически, так и онлайн, несмотря на неопределённость. Это решение позволит заинтересованным участникам, среди которых много российских компаний, избежать финансовых потерь в случае закрытых границ, а также даст возможность выбрать наиболее удобный вариант участия».

В эксклюзивную программу для байеров войдут MIPCOM Global Upfronts, скрининги проектов и деловой форум, включающий в себя панели и сессии, освещающие тенденции индустрии и анализ отрасли. Премии MIPCOM Diversify TV Excellence in TV и MIP SDG Awards станут центральными элементами программы Change for Good – отраслевого форума о глобальных социальных изменениях. Участникам MIPJunior будет доступна специальная программа и собственная рабочая зона в обновлённом выставочном зале, где будет доступ к библиотеке онлайн-показов, конференциям и пространству для встреч. Параллельно с MIPCOM Rendezvous Cannes также пройдёт третий сезон фестиваля CanneSeries.
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