Рынок MIPCOM пройдёт в середине октября в новом формате

36-й рынок развлекательного контента MIPCOM 2020, ранее запланированный на 12-15 октября, в этом году состоится в новом формате MIPCOM Rendezvous Cannes. Мероприятие пройдёт в Каннах с 12 по 14 октября параллельно с онлайн версией форума MIPCOM Online+, который будет доступен с 5 октября до середины ноября. Как уточняет пресс-служба компании «Экспоконтент», рынок детского контента MIPJunior, который ранее проходил на территории отеля Marriott в формате нетворкинга и деловой программы, включающей в себя показы проектов, в этом году состоится во Дворце фестивалей в Каннах параллельно с MIPCOM Rendezvous Cannes.говорит директор телевизионного подразделения Reed MIDEMМероприятие пройдёт в формате тет-а-тет переговоров делегатов в специальных зонах для встреч, оборудованных рабочими местами: Ambassadeurs и Riviera Дворца фестивалей в Каннах. Во время работы рынка будут соблюдены все необходимые меры безопасности и условия для обеспечения социальной дистанции на территории Дворца. Участники, которые не смогут присутствовать лично, получат возможность присоединиться к онлайн-встречам, скринингам и конференциям с помощью платформы MIPCOM Online+.По словам генерального директора компании «Экспоконтент»В эксклюзивную программу для байеров войдут MIPCOM Global Upfronts, скрининги проектов и деловой форум, включающий в себя панели и сессии, освещающие тенденции индустрии и анализ отрасли. Премии MIPCOM Diversify TV Excellence in TV и MIP SDG Awards станут центральными элементами программы Change for Good – отраслевого форума о глобальных социальных изменениях. Участникам MIPJunior будет доступна специальная программа и собственная рабочая зона в обновлённом выставочном зале, где будет доступ к библиотеке онлайн-показов, конференциям и пространству для встреч. Параллельно с MIPCOM Rendezvous Cannes также пройдёт третий сезон фестиваля CanneSeries.