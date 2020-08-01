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Дерек Колстад превратит Splinter Cell в анимационный сериал

1 августа
2020 год

Новости кино >>
1 августа 2020
Дерек Колстад напишет сценарий и спродюсирует для Netflix анимационный сериал по популярной игровой серии Splinter Cell от компании Ubisoft, уверяет Variety.

Стриминговым сервисом заказаны два сезона, состоящих из 16 эпизодов. В производстве примет активное участие сама Ubisoft. Зрителям поведают о бравых похождениях агента АНБ Сэма Фишера, по-тихому расправляющегося с террористами.

Дерек Колстад превратит Splinter Cell в анимационный сериал

Впервые об экранизации заговорили в начале 2010-х. В 2012-м на главную роль в полнометражной адаптации был утверждён Том Харди, но позднее от проекта отказались.

Игра Tom Clancy’s Splinter Cell, представляющая собой стелс-экшен, вышла в 2002 году и на данный момент насчитывает шесть основных частей и две дополнительные. В разные годы Фишер говорил голосом Майкла Айронсайда и Эрика Джонсона. Последняя игра серии — Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist — вышла в 2013-м, и с тех пор геймеры ждут продолжения.
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Дерек Колстад превратит Splinter Cell в анимационный сериал фотографии
Дерек Колстад превратит Splinter Cell в анимационный сериал фотографии
Дерек Колстад превратит Splinter Cell в анимационный сериал фотографии
Дерек Колстад превратит Splinter Cell в анимационный сериал фотографии
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