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Режиссёр Роб Леттерман окажется «За гранью добра и зла»

1 августа
2020 год

Новости кино >>
1 августа 2020
Помимо анимационного сериала по игровой серии Splinter Cell, Netflix и Ubisoft работают над полнометражной картиной по мотивам Beyond Good and Evil («За гранью добра и зла»).

Режиссёр Роб Леттерман окажется «За гранью добра и зла»

Согласно THR, фильм с элементами анимации находится на ранней стадии разработки, и у него нет сценаристов. Зато в наличии режиссёр Роб Леттерман, снявший более-менее удачную экранизацию игры «Покемон. Детектив Пикачу». Продюсерская команда состоит из Джейсона Алтмана и Маргарет Бойкин, представляющих интересы Ubisoft Film & Television.

Культовый приключенческий экшен Beyond Good and Evil, вышедший в 2003-м, создал геймдизайнер Мишель Ансель. События игры разворачиваются в 2435 году на планете рудокопов Хиллия, которая подверглась нападению инопланетян. Игрок управляет фотожурналисткой Джейд, взявшейся разоблачить заговор, а помогает ей кабаноподобный Пей’Дж. В 2017-м на E3 Ансель анонсировал приквел, и в настоящий момент игра всё ещё находится в разработке.

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Режиссёр Роб Леттерман окажется «За гранью добра и зла» фотографии
Режиссёр Роб Леттерман окажется «За гранью добра и зла» фотографии
Режиссёр Роб Леттерман окажется «За гранью добра и зла» фотографии
Режиссёр Роб Леттерман окажется «За гранью добра и зла» фотографии
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