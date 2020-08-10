Исполнилось 80 лет Вениамину Смехову

Сегодня, 10 августа, исполнилось 80 лет отцу
Алики Смеховой
, популярному советскому и российскому актёру театра и кино
Вениамину Смехову
.
Вениамин Борисович
родился 10 августа 1940 года в Москве. По окончании театрального училища имени Щукина проработал год в качестве актёра в
Куйбышевском драматическом театре
. Большую часть своей жизни посвятил
Театру на Таганке
. На легендарной сцене он не только играл, но и ставил спектакли. В середине 80-х играл в спектаклях «
Современника
». С начала 90-х ставит драматические и оперные спектакли в России и за рубежом. Сотрудничает с театром «
Практика
».
В кино дебютировал в 1968-м, сыграв роль барона Краузе в картине
Евгения Карелова
«
Служили два товарища
». Всенародная любовь к актёру пришла, когда он сыграл Атоса в экранизации классического романа
Александра Дюма
«
Д'Артаньян и три мушкетёра
», осуществлённой
Георгием Юнгвальдом-Хилькевичем
в 1978-м. Впоследствии Смехов возвращался к этому герою ещё трижды. Примечательно, что задолго до знаменитой картины ему довелось воплотить образ Арамиса в телеспектакле «
Двадцать лет спустя
», в котором
Игорю Старыгину
досталась роль виконта де Бражелона.
фото: в образе Атоса
Всего на счету мастера 40 ролей в кино и на телевидении. В частности, его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «
Смок и Малыш
», «
В моей смерти прошу винить Клаву К.
», «
Сказка странствий
», «
Ловушка для одинокого мужчины
», «
Монтекристо
», «
Предлагаемые обстоятельства
», «
Фурцева
», «
Найти мужа в большом городе
» и «
Кости
». Выступил сценаристом и режиссёром нескольких телеспектаклей и документальных фильмов, а также принимал активное участие в дубляже фильмов и мультфильмов («
Волшебник Изумрудного города
», «
Приключения капитана Врунгеля
», «
Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину
»). На данный момент ведётся работа над фильмом «
Земля Эльзы
» и сериалом «
Казанова в России
», где Вениамин Борисович исполняет ключевые роли.
Лауреат Царскосельской художественной премии. Автор нескольких художественных и публицистических книг. Преподаёт актёрское мастерство в университетах США.
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