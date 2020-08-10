Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Исполнилось 80 лет Вениамину Смехову

10 августа
2020 год

Новости кино >>
10 августа 2020
Сегодня, 10 августа, исполнилось 80 лет отцу Алики Смеховой, популярному советскому и российскому актёру театра и кино Вениамину Смехову.

Исполнилось 80 лет Вениамину Смехову
фото: vesty.co

Вениамин Борисович родился 10 августа 1940 года в Москве. По окончании театрального училища имени Щукина проработал год в качестве актёра в Куйбышевском драматическом театре. Большую часть своей жизни посвятил Театру на Таганке. На легендарной сцене он не только играл, но и ставил спектакли. В середине 80-х играл в спектаклях «Современника». С начала 90-х ставит драматические и оперные спектакли в России и за рубежом. Сотрудничает с театром «Практика».

В кино дебютировал в 1968-м, сыграв роль барона Краузе в картине Евгения Карелова «Служили два товарища». Всенародная любовь к актёру пришла, когда он сыграл Атоса в экранизации классического романа Александра Дюма «Д'Артаньян и три мушкетёра», осуществлённой Георгием Юнгвальдом-Хилькевичем в 1978-м. Впоследствии Смехов возвращался к этому герою ещё трижды. Примечательно, что задолго до знаменитой картины ему довелось воплотить образ Арамиса в телеспектакле «Двадцать лет спустя», в котором Игорю Старыгину досталась роль виконта де Бражелона.

Исполнилось 80 лет Вениамину Смехову
фото: в образе Атоса

Всего на счету мастера 40 ролей в кино и на телевидении. В частности, его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Смок и Малыш», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Сказка странствий», «Ловушка для одинокого мужчины», «Монтекристо», «Предлагаемые обстоятельства», «Фурцева», «Найти мужа в большом городе» и «Кости». Выступил сценаристом и режиссёром нескольких телеспектаклей и документальных фильмов, а также принимал активное участие в дубляже фильмов и мультфильмов («Волшебник Изумрудного города», «Приключения капитана Врунгеля», «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину»). На данный момент ведётся работа над фильмом «Земля Эльзы» и сериалом «Казанова в России», где Вениамин Борисович исполняет ключевые роли.

Лауреат Царскосельской художественной премии. Автор нескольких художественных и публицистических книг. Преподаёт актёрское мастерство в университетах США.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мерси боку!: Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет
Юбилей Вениамина Смехова
Поиск по меткам
Великие актерыДень рождения
персоны
Евгений КареловВениамин СмеховАлика СмеховаИгорь СтарыгинГеоргий Юнгвальд-Хилькевич
фильмы
В моей смерти прошу винить Клаву К.Возвращение мушкетёровВолшебник Изумрудного городаД'Артаньян и три мушкетёраДвадцать лет спустяЗемля ЭльзыКазанова в РоссииКостиЛовушка для одинокого мужчиныМонтекристоМушкетёры двадцать лет спустяНайти мужа в большом городеПолторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на РодинуПредлагаемые обстоятельстваПриключения капитана ВрунгеляСказка странствийСмок и МалышТайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустяФурцева
театры
"Современник"Самарский театр драмыТеатр "Практика"Театр на Таганке

фотографии >>
Исполнилось 80 лет Вениамину Смехову фотографии
с командой Театра на Таганке
Исполнилось 80 лет Вениамину Смехову фотографии
Исполнилось 80 лет Вениамину Смехову фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Виктор Глухов
7 августа погиб продюсер Виктор Глухов

День рождения >>

Александр Адабашьян
Серафима Бирман
Мамука Кикалейшвили
Зураб Кипшидзе
Андрей Краско
Венера Нигматулина
Вениамин Смехов
Олег Стриженов
Полина Филоненко
Розанна Аркетт
Антонио Бандерас
Николетта Браски
Реми Жирар
Виничо Маркиони
Лукас Тилл
Ронда Флеминг
все родившиеся 10 августа >>

Афиша кино >>

Начало
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2010
Поезд в Пусан
боевик, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2016
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
Красотка в ударе
комедия
Россия, 2020
Призраки войны
военный фильм, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Час дьявола
фильм ужасов
США, Румыния, 2019
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
боевик, драма, научная фантастика, экранизация
Япония, 2019
Думай как собака
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези
Китай, США, 2020
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
Мой создатель
научная фантастика
Великобритания, Венгрия, США, 2020
Рейв
драма, комедия, криминальный фильм, молодежный фильм
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен