Исполнилось 80 лет Вениамину Смехову

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Работу над вселенной «Звёздного пути» поставили на паузу

9 августа

В список самых популярных шоу лета на Netflix попали «Проклятая» и «Офис»

Топ-10, составленный Forbes, возглавили документальные «Неразгаданные тайны», шедшие на телевидении с 1987-го по 2010 год.