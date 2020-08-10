Let's play: юбилей Антонио Бандераса

Сегодня, 10 августа, отмечает своё 60-летие бывший муж Мелани Гриффит, почётный доктор Малагского университета, поклонник футбольного клуба «Малага», певец, винодел, дизайнер одежды, режиссёр, продюсер, популярный испанский и голливудский актёр Антонио Бандерас.
Хосе Антонио Домингес Бандера родился 10 августа 1960 года в Малаге на юге Испании в семье среднего достатка. Его мать Ана Бандера Гальего была учительницей, а отец Хосе Домингес Прието — офицером испанской Гражданской гвардии. У него есть младший брат Франциско Хавьер. До 14 лет мечтал стать профессиональным футболистом, серьёзно занимался футболом, пока не сломал ногу. Взял в качестве псевдонима фамилию матери, добавив к ней букву «с». Участвовал в театральных постановках молодёжного театра Малаги и в составе труппы объездил всю Испанию вдоль и поперёк. Во время одной из таких поездок на него обратил внимание Педро Альмодовар и пригласил сняться в «Лабиринте страстей», вышедшем в 1982-м. Так началось их многолетнее сотрудничество. Бандерас сыграл у Альмодовара ещё в семи картинах: «Матадор», «Женщины на грани нервного срыва», «Свяжи меня!», «Закон желания», «Кожа, в которой я живу», «Я очень возбуждён» и «Боль и слава».
Обладатель более 60 престижных наград, среди которых призы Берлинале, Канн и Сан-Себастьяна, три европейских «Оскара», две «Гойи» и звезда славы на Голливудском бульваре. С Мелани Гриффит Антонио познакомился на съёмках фильма «Двое — это слишком» в 1995-м, и через год они поженились. Пара прожила вместе два десятилетия и рассталась в 2015-м.
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