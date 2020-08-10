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Let's play: юбилей Антонио Бандераса

10 августа
2020 год

Новости кино >>
10 августа 2020
Сегодня, 10 августа, отмечает своё 60-летие бывший муж Мелани Гриффит, почётный доктор Малагского университета, поклонник футбольного клуба «Малага», певец, винодел, дизайнер одежды, режиссёр, продюсер, популярный испанский и голливудский актёр Антонио Бандерас.

Let's play: юбилей Антонио Бандераса

Хосе Антонио Домингес Бандера родился 10 августа 1960 года в Малаге на юге Испании в семье среднего достатка. Его мать Ана Бандера Гальего была учительницей, а отец Хосе Домингес Прието — офицером испанской Гражданской гвардии. У него есть младший брат Франциско Хавьер. До 14 лет мечтал стать профессиональным футболистом, серьёзно занимался футболом, пока не сломал ногу. Взял в качестве псевдонима фамилию матери, добавив к ней букву «с». Участвовал в театральных постановках молодёжного театра Малаги и в составе труппы объездил всю Испанию вдоль и поперёк. Во время одной из таких поездок на него обратил внимание Педро Альмодовар и пригласил сняться в «Лабиринте страстей», вышедшем в 1982-м. Так началось их многолетнее сотрудничество. Бандерас сыграл у Альмодовара ещё в семи картинах: «Матадор», «Женщины на грани нервного срыва», «Свяжи меня!», «Закон желания», «Кожа, в которой я живу», «Я очень возбуждён» и «Боль и слава».

Приехав в США в 1992-м, чтобы участвовать в фильме «Короли мамбо», актёр был вынужден начинать с эпизодических ролей и совершенствовать свой английский. Вскоре он обратил на себя внимание критиков и зрителей, сыграв в «Филадельфии» Джонатана Демми небольшую роль друга умирающего от СПИДа персонажа Тома Хэнкса. Затем последовали «Интервью с вампиром» Нила Джордана и знакомство с Робертом Родригесом, прославившим его на весь мир. Бандерас сыграл у культового режиссёра в восьми фильмах, среди которых незабываемый «Отчаянный», «Однажды в Мексике», «Дети шпионов», киноальманах «Четыре комнаты» и «Мачете убивает».

Let's play: юбилей Антонио Бандераса
фото: кадр из фильма «Отчаянный»

На счету Антонио Бандераса 110 ролей в кино и на телевидении. Помимо Альмодовара и Родригеса, он также снимался у Карлоса СаурыХодули»), Билле АугустаДом духов»), Ричарда ДоннераНаёмные убийцы»), Алана ПаркераЭвита»), Мартина КэмпбеллаМаска Зорро», «Легенда Зорро»), Брайана Де ПальмыРоковая женщина»), Джули ТэйморФрида»), Вуди АлленаТы встретишь таинственного незнакомца»), Жан-Жака АнноЧёрное золото»), Стивена СодербергаНокаут», «Прачечная»), Патрика ХьюзаНеудержимые 3», «Телохранитель жены киллера»), Терренса МаликаРыцарь кубков») и Стивен ГейганУдивительное путешествие доктора Дулиттла»). Закрепил свой звёздный статус, подарив голос Коту в сапогах в анимационной серии «Шрэк» и сольнике о приключениях его персонажа. В 2019-м сыграл в российском фантастическом боевике Александра Богуславского и Маргариты Аблаевой «За гранью реальности». Воплотил образ Пабло Пикассо в сериале «Гений». Выступил режиссёром фильмов «Женщина без правил» и «Летний дождь».

Обладатель более 60 престижных наград, среди которых призы Берлинале, Канн и Сан-Себастьяна, три европейских «Оскара», две «Гойи» и звезда славы на Голливудском бульваре. С Мелани Гриффит Антонио познакомился на съёмках фильма «Двое — это слишком» в 1995-м, и через год они поженились. Пара прожила вместе два десятилетия и рассталась в 2015-м.
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«Боль и слава»
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