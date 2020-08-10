Премьерные серии детектива «Свои» стартуют 17 августа

Новый телевизионный сезон, стартующий 17 августа на Пятом канале, начнётся с премьерных серий «Следа», новых сезонов «Великолепной пятёрки» и «Условного мента», а также с премьерных эпизодов детектива «Свои». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба Пятого канала
«Опасное любопытство», «Задохнуться от любви», «Подозревается труп», «Опасный свидетель», «Убийца с того света» — названия серий «Своих» говорят сами за себя. Героев ждут неординарные преступления, а значит и методы расследований, как всегда, буду необычными. По сюжету, благодаря своему дару экстрасенс Метелица увидит связь между трупом на кладбище и свежей могилой, где похоронена невеста. Уникальный «айтишник» Женя сумеет вычислить таинственного хакера, который обнародовал список жертв для публичных убийств. Эксперт-трассолог Антон Спицин, обладая феноменальными познаниями в криминалистике, выяснит, кто копирует преступления, описанные в книгах известной писательницы. Всеволод Косицкий ещё раз докажет, что он неподражаемый мастер перевоплощений, внедрится к адептам культа «Весеннее пробуждение» и узнает, зачем труп менеджера автосалона усыпали лепестками неизвестного растения.
Свои столкнутся и с обычными проблемами, переживаниями и слабостями. Виктория Берсеева допустит сразу несколько ошибок подряд, когда похититель полугодовалого малыша не станет предъявлять каких-либо требований. Ольгу Метелицу будут мучать не только видения, но и самая обыкновенная простуда. А обыкновенный поход в районную библиотеку обернётся для девушки серьёзными неприятностями. Под удар попадёт и Татьяна Оленева, куратор Своих. Криминальный авторитет предъявит ультиматум: жизнь близких Татьяны в обмен на расследование загадочного самоубийства брата авторитета, флейвориста Владимира Козловского. Между серьёзным выбором – долг или семья – окажется и руководитель отдела Дмитрий Родимин. Неизвестные похитят его отца и потребуют картину стоимостью в 300 тысяч долларов со склада вещдоков.
фото: Дмитрий Козельский в образе Родимина
В новом сезоне появятся и новые персонажи. Антону Спицину, пунктуальному и дисциплинированному перфекционисту, достаётся в напарники вечно опаздывающая Маргарита Андреева. Марго будет подсмеиваться над руководителем группы Антоном, а он – строчить рапорты о его переводе в другую команду. Несмотря на свою непохожесть оба специалиста составляют прекрасный дуэт. Журналистское прошлое помогает девушке разговорить кого угодно и добыть любую информацию. Пикантности в развитие любовных сюжетных линий добавляет тот факт, что новая сотрудница нравится Родимину. Жёсткий и властный Литвинов получит в напарники мягкого, всем сочувствующего стажёра Фазика. Добрый, доверчивый и не обидчивый отличник и медалист мирится с тем, что никто не воспринимает его как «полицейского». У Фазика фотографическая память и всегда наготове цитаты Омара Хайяма. Он невольно взбадривает Литвинова и заставляет посмотреть на дело другими глазами.
Не избежит конфликтов и группа Ольги Метелицы. Если Ольга – мастер чтения мыслей, то новая напарница экстрасенса – судмедэксперт Инга Жданова – специалист по чтению тела: по волосам, коже и ногтям человека она может рассказать о нём всё, начиная от происхождения, заканчивая склонностями и привычками. Капитан Жданова привыкла во всём доверять науке, а потому таланты Метелицы кажутся ей довольно сомнительными. Усилится новой боевой единицей и IT отдел. Катание на сноуборде для 13-летней Вероники закончилось травмой позвоночника и инвалидным креслом. Но девушка не сдалась и рационально подошла к выбору профессии. Ника может что угодно: достать картинку со всех ближайших к месту преступления камер, организовать прослушку, слежку за объектом, а также залезть в компьютер к начальнику и снять деньги с чужой банковской карты.
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