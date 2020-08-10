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Фильмы «Айка» и «Брат Дэян» покажут вне конкурса на Первом международном фестивале дебютного кино

10 августа
2020 год

Новости кино >>
10 августа 2020
С 14 по 28 августа в Новой Голландии пройдёт Первый международный фестиваль дебютного кино. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией и рядом ограничений на проведение массовых мероприятий, а также запретом на работу кинотеатров в Санкт-Петербурге картины конкурсной программы, а также фильмы членов жюри и некоторые внеконкурсные ленты будут показаны онлайн на платформе Nonfiction.film, уточняет пресс-служба смотра.

Фильмы «Айка» и «Брат Дэян» покажут вне конкурса на Первом международном фестивале дебютного кино
фото: пресс-служба фестиваля

Конкурсы короткого и полного метра сохранятся в полном объёме: международное жюри будет оценивать работы участников дистанционно, победители будут объявлены онлайн и получат заявленные призы. С 17 по 22 августа на главной сцене острова пройдёт несколько специальных бесплатных показов. Все средства от просмотров фильмов онлайн будут направлены на помощь бездомным людям в благотворительную организацию «Ночлежка».

«Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии был задуман как ключевое событие нашей программы 2020 года. Прошлым летом мы в кратчайшие сроки собрали команду и сделали полноценный тизер к премьере этого года. Фестиваль-2020 должен был стать большим слётом любителей кино и профессионалов международной киноиндустрии, которые смогли бы показать и рассказать аудитории нашего острова о другом, новом и неочевидном кино. Но жизнь внесла коррективы и в наш сценарий. Отменять событие не в правилах создателей и мечтателей Новой Голландии. Поэтому мы решили, что фестиваль всё же состоится в этом непривычном для нас формате и хотя бы частично выполнит свою задачу — донести до зрителя те фильмы, которые далеко не всегда попадают в поле зрения больших прокатчиков. Надеемся, что эти фильмы найдут своего зрителя, а мы тем временем без отлагательств займёмся подготовкой следующего фестиваля», — говорится в обращении организаторов фестиваля.

Фильмы «Айка» и «Брат Дэян» покажут вне конкурса на Первом международном фестивале дебютного кино
фото: Александр Роднянский

Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии планирует поддерживать оригинальные и самобытные авторские высказывания и включать новые имена в мировой контекст. Его запуск состоялся в 2019-м и был отмечен масштабным трёхдневным превью, в течение которого остров посетили более 55000 человек. Смотр, организованный силами команды проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», возглавляют президент Александр Роднянский, программный директор Алексей Артамонов и куратор программы короткого метра Андрей Карташов.

В жюри полного метра в этом году вошли режиссёры Бакур Бакурадзе, Филип Грёнинг, Изабелла Эклёф из Швеции, немецкий продюсер Танассис Каратанос и директор фестиваля Shefield Doc/Fest Синтия Жил. Короткий метр будут судить испанский режиссёр Андрес Дуке, немецкий кинокритик Кармен Грей, видеохудожница Полина Канис и театральный режиссёр Дмитрий Волкострелов. Международное жюри будет оценивать работы дистанционно.

Фильмы «Айка» и «Брат Дэян» покажут вне конкурса на Первом международном фестивале дебютного кино
фото: кадр из фильма «Мама, я подружилась с призраками»

В рамках конкурса полного и короткого метра пройдут премьерные показы фильмов — участников крупных международных фестивалей, таких как Sundance, кинофестивали в Локарно, Роттердаме, Берлине, Клермон-Ферране и других, а также две мировые премьеры: дебютного полного метра Саши Воронова «Мама, я подружилась с призраками» и документального короткометражного фильма Валентины Бек «Вести с того света», посвящённого писателю Юрию Мамлееву и его жене Марии Мамлеевой. В конкурсе полного метра участвуют девять картин из Китая, Колумбии, Восточной и Западной Европы, России, Канады и США, включая фильм, снятый представителем коренных народов Америки на языке чинук-вава. В конкурсе короткого метра — 24 фильма, среди которых документальные, экспериментальные и игровые работы. Во внеконкурсной программе, представленной онлайн, состоятся мировая премьера полнометражного дебюта театрального режиссёра и драматурга Андрея Стадникова «Смерть Дантона» и фестивальная премьера работы коллектива художников из Москвы и Петербурга «Житие Гореслава Чуждоземного».

Кроме того, онлайн можно будет посмотреть ленты членов жюри, среди которых «Айка» Сергея Дворцевого, «Брат Дэян» Бакурадзе, «Великое безмолвие» Грёнинга, «Карелия: интернациональный мемориал» Дуке, «Смена» Канис и «Солдат» Волкострелова. Аренда каждого фильма на 48 часов составит минимум 100 рублей.
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персоны
Бакур БакурадзеДмитрий ВолкостреловФилип ГрёнингСергей ДворцевойЮрий МамлеевАлександр Роднянский
фильмы
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