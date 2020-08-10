В нем пропадают такие девчонки: Никита Ефремов и Юлия Снигирь ищут убийцу в маленьком городке

В сети появился второй трейлер сериала Константина Богомолова
«Хороший человек
» по мотивам истории самого известного и страшного маньяка современной России Михаила Попкова.
По сюжету в тихий городок Вознесенск приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская. Начальство командировало ее сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Вознесенске москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин.
Ведущие роли в сериале исполнили Юлия Снигирь
, Никита Ефремов
, Андрей Бурковский
, Александра Ребенок
, Маруся Фомина
, Игорь Гордин
, Игорь Черневич
, Алексей Вертков
, Федор Лавров
, Дмитрий Куличков
, Константин Мурзенко
, Александр Марин
, Игорь Миркурбанов
, Александр Семчев
, Дарья Жовнер
и другие.
Премьера сериала «Хороший человек
» состоится на видеосервисе START 20 августа
. Эпизоды будут выходить по одному по четвергам, всего их будет 9.
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