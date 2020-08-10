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В нем пропадают такие девчонки: Никита Ефремов и Юлия Снигирь ищут убийцу в маленьком городке

10 августа
2020 год

Новости кино >>
10 августа 2020
В сети появился второй трейлер сериала Константина Богомолова «Хороший человек» по мотивам истории самого известного и страшного маньяка современной России Михаила Попкова.


По сюжету в тихий городок Вознесенск приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская. Начальство командировало ее сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Вознесенске москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин.

В нем пропадают такие девчонки: Никита Ефремов и Юлия Снигирь ищут убийцу в маленьком городке

Ведущие роли в сериале исполнили Юлия Снигирь, Никита Ефремов, Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Игорь Черневич, Алексей Вертков, Федор Лавров, Дмитрий Куличков, Константин Мурзенко, Александр Марин, Игорь Миркурбанов, Александр Семчев, Дарья Жовнер и другие.

Премьера сериала «Хороший человек» состоится на видеосервисе START 20 августа. Эпизоды будут выходить по одному по четвергам, всего их будет 9.
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В нем пропадают такие девчонки: Никита Ефремов и Юлия Снигирь ищут убийцу в маленьком городке фотографии
В нем пропадают такие девчонки: Никита Ефремов и Юлия Снигирь ищут убийцу в маленьком городке фотографии
В нем пропадают такие девчонки: Никита Ефремов и Юлия Снигирь ищут убийцу в маленьком городке фотографии
В нем пропадают такие девчонки: Никита Ефремов и Юлия Снигирь ищут убийцу в маленьком городке фотографии
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