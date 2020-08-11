Фильмы с Антоном Лапенко, Ольгой Сутуловой и Федором Добронравовым вошли в конкурс «Амурской осени»

Организаторы 18-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» объявили программу смотра, который пройдет в Благовещенске с 13 по 20 сентября с соблюдением всех требований по эпидемиологической безопасности.
Жюри этого конкурса возглавит заслуженная артистка России Наталья Бондарчук. В блоке короткометражного кино будет представлено 25 фильмов, лучший из которых выберет коллегия под руководством Татьяны Яковенко. «Амурская Осень» – единственный отечественный фестиваль, который проводит конкурс антрепризных спектаклей. Театральное жюри должен возглавить Борис Щербаков.
Кроме того, на «Амурской Осени» продемонстрируют документальные фильмы, связанные с Благовещенском и значимыми датами, а также художественные картины кинематографистов Северного Кавказа, военные драмы, чьи показы приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и многое другое. Совместно с «Ленфильмом» организована информационная программа кинолент Леонида Менакера, которому могло бы исполниться 90 лет. Традиционно в рамках фестиваля пройдут показы анимации от студии «Союзмультфильм».
фото: К/ф «Хищники»
В этом году встречи с российскими кинематографистами пройдут в онлайн-формате. Фестиваль откроется своеобразным прологом, и за неделю до этого, начиная с 6 сентября, творческие группы проедут по регионам Амурской области с концертами. Также состоятся показы работ лауреатов «Амурской Осени – 2019», дискуссии с участниками смотра в Хабаровске. Планируется и традиционное ледовое шоу, где выступят известные артисты и фигуристы.
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