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Фильмы с Антоном Лапенко, Ольгой Сутуловой и Федором Добронравовым вошли в конкурс «Амурской осени»

11 августа
2020 год

Новости кино >>
11 августа 2020
Организаторы 18-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» объявили программу смотра, который пройдет в Благовещенске с 13 по 20 сентября с соблюдением всех требований по эпидемиологической безопасности.

Фильмы с Антоном Лапенко, Ольгой Сутуловой и Федором Добронравовым вошли в конкурс «Амурской осени»
фото: Пресс-служба фестиваля «Амурская осень»

Уже четвертый год полнометражный конкурс представляет собой премьеры. В этот раз в нем примут участие 13 фильмов, из которых 12 будут показаны впервые. Это ленты «Земля Эльзы» Юлии Колесник, где образы двух влюбленных воплотили Вениамин Смехов и Ирина Печерникова, «Конференция» Ивана И. Твердовского, «Делай, что хочешь» Анны Кравченко с Семеном Штейнбергом, «Когда она приходит» Александра Цоя с Петром Скворцовым и Аглаей Тарасовой в главных ролях, военно-историческая драма Романа Нестеренко «Клятва», чей сюжет основан на реальных событиях.

Иван Соснин представит ленту «Иваны, помнящие родство» с Кириллом Кяро, Ольгой Сутуловой, Алексеем Серебряковым и Юлией Ауг, Владимир Мирзоев – фильм «Как Надя за водкой ходила» с Евгением Цыгановым и Яной Трояновой, а Нана Джорджадзе«Кроличью лапу» с Пьером Ришаром, которая стала копродукцией России, Франции и Бельгии. «Камень, ножницы, бумага» Татьяны Лютаевой с Агнией Дитковските расскажет о семье актеров, комедия «Восьмая проблема Гильберта» Амета Магомедова с Антоном Лапенко станет зарисовкой из жизни научных работников. За главный приз также поборются «От печали до радости» Эдуард Парри, где сыграли Иван, Виктор и Федор Добронравовы, «Приключения экспоната» Алены Олейник и «Хищники» Степана Соколова с Аленой Бабенко.

Фильмы с Антоном Лапенко, Ольгой Сутуловой и Федором Добронравовым вошли в конкурс «Амурской осени»

Жюри этого конкурса возглавит заслуженная артистка России Наталья Бондарчук. В блоке короткометражного кино будет представлено 25 фильмов, лучший из которых выберет коллегия под руководством Татьяны Яковенко. «Амурская Осень» – единственный отечественный фестиваль, который проводит конкурс антрепризных спектаклей. Театральное жюри должен возглавить Борис Щербаков.

Кроме того, на «Амурской Осени» продемонстрируют документальные фильмы, связанные с Благовещенском и значимыми датами, а также художественные картины кинематографистов Северного Кавказа, военные драмы, чьи показы приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и многое другое. Совместно с «Ленфильмом» организована информационная программа кинолент Леонида Менакера, которому могло бы исполниться 90 лет. Традиционно в рамках фестиваля пройдут показы анимации от студии «Союзмультфильм».

Фильмы с Антоном Лапенко, Ольгой Сутуловой и Федором Добронравовым вошли в конкурс «Амурской осени»
фото: К/ф «Хищники»

В этом году встречи с российскими кинематографистами пройдут в онлайн-формате. Фестиваль откроется своеобразным прологом, и за неделю до этого, начиная с 6 сентября, творческие группы проедут по регионам Амурской области с концертами. Также состоятся показы работ лауреатов «Амурской Осени – 2019», дискуссии с участниками смотра в Хабаровске. Планируется и традиционное ледовое шоу, где выступят известные артисты и фигуристы.
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Фильмы с Антоном Лапенко, Ольгой Сутуловой и Федором Добронравовым вошли в конкурс «Амурской осени» фотографии
Фильмы с Антоном Лапенко, Ольгой Сутуловой и Федором Добронравовым вошли в конкурс «Амурской осени» фотографии
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