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Евгения Розанова и Ирина Темичева стали «Сестрами»

11 августа
2020 год

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11 августа 2020
Стартовали съемки четырехсерийной драмы «Сестры» с Евгенией Розановой и Ириной Темичевой в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Домашний», который занимается производством проекта.

Евгения Розанова и Ирина Темичева стали «Сестрами»
фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»

По сюжету две сестры воспитывались в одинаковых условиях, но выросли совершенно разными по характеру. Анна (Розанова) – ответственная, отзывчивая и добрая девушка. Она получила образование и стала юристом. Разбитная Полина укатила в Москву, чтобы подцепить миллионера, но в итоге осталась одна с ребенком на руках и вернулась домой. Узнав, что сестра связалась с криминальным авторитетом, Анна решает ее вразумить. Полина в ответ объявляет девушке войну, решив увести у нее мужа, рассорить со всеми родственниками и запретить видеться с племянником, к которому Аня искренне привязалась. Смогут ли сестры отказаться от вражды или навсегда возненавидят друг друга?

Евгения Розанова отметила, что ее героиня – очень правильная женщина. У нее все должно быть так, как учили в школе, по-честному. А сестра ее живет как вздумается. Но у Ани есть внутри стальной стержень, который позволяет ей выдержать все испытания и сохранить доброту и любовь. Ирина Темичева, уверена, что жизнелюбие ее персонажа – неплохое качество, но она слишком увлекается погоней за роскошью. Оправдывает ее то, что она младшая, всегда была любимицей родителей и привыкла по первому требованию получать все, что хочет. В актерский состав также вошли Сергей Галахов, Евгений Широков, Ольга Машная и Виктор Михайлов. Режиссером ленты выступает Сахат Дурсунов.
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Евгения Розанова и Ирина Темичева стали «Сестрами» фотографии
Евгения Розанова и Ирина Темичева стали «Сестрами» фотографии
Евгения Розанова и Ирина Темичева стали «Сестрами» фотографии
Евгения Розанова и Ирина Темичева стали «Сестрами» фотографии
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