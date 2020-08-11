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Павел Костомаров поставит военную драму «Бансу»

11 августа
2020 год

Новости кино >>
11 августа 2020
Режиссер Павел Костомаров снимет военную драму «Бансу» по одноименной повести Ильи Бояшова. Кинокомпания 1-2-3 Продакшн представила этот проект на питчинге Фонда кино.

Павел Костомаров поставит военную драму «Бансу»
фото: fond-kino.ru

В основе сюжета лежит реальная история, которая произошла в 1943-м на Аляске. По ленд-лизу советский экипаж перегонял из США двухмоторный бомбардировщик. Приземлившись для дозаправки на авиабазе в Номе, пилот обнаружил, что штурман исчез. В его сумке находились секретные данные — как отечественные, так и американские. Сюжет закручивается вокруг противостояния двух держав. Фильм исследует национальный характер и покажет простых мужиков, которых на самолете-развалюхе соберет настоящая русская женщина. По словам Костомарова, это очень эпичная лента о любви без близости и войне без немцев.

Проект представляет смесь жанров: от приключенческой комедии до шпионской драмы с мистическим сюжетом. Режиссер также принял участие в создании сценария совместно с Александром Бородянскиим. Продюсированием ленты занимаются Валерий Федорович и Евгений Никишов. Съемки пройдут в Алтайском крае, где Костомаров уже работал над «Перевалом Дятлова».

Производственный бюджет военной драмы составит 300 млн рублей. Создатели запрашивают 200 млн. Ожидаемые кассовые сборы – 600 млн рублей. Релиз планируется в первой половине 2022 года.
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