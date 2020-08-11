Павел Костомаров поставит военную драму «Бансу»

Режиссер Павел Костомаров снимет военную драму «Бансу» по одноименной повести Ильи Бояшова. Кинокомпания 1-2-3 Продакшн представила этот проект на питчинге Фонда кино.
фото: fond-kino.ru
В основе сюжета лежит реальная история, которая произошла в 1943-м на Аляске. По ленд-лизу советский экипаж перегонял из США двухмоторный бомбардировщик. Приземлившись для дозаправки на авиабазе в Номе, пилот обнаружил, что штурман исчез. В его сумке находились секретные данные — как отечественные, так и американские. Сюжет закручивается вокруг противостояния двух держав. Фильм исследует национальный характер и покажет простых мужиков, которых на самолете-развалюхе соберет настоящая русская женщина. По словам Костомарова, это очень эпичная лента о любви без близости и войне без немцев.
обсуждение >>