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Создатели «Холопа» снимут комедию о чиновнике, которому везде видится Гарик Харламов

11 августа
2020 год

Новости кино >>
11 августа 2020
Создатели самого кассового российского фильма «Холоп» – компания Yellow, Black and White во главе с продюсером Эдуардом Илояном и режиссер Клим Шипенко – задумали новую комедию «Окнутый» с Сергеем Буруновым в главной роли. Соответствующий проект представлен на питчинге компаний-лидеров Фонда кино.

Создатели «Холопа» снимут комедию о чиновнике, которому везде видится Гарик Харламов

Бурунов играет чиновника, который готов на всё ради повышения. Для того, чтобы его кандидатуру окончательно утвердили на высокий пост, ему нужно сыграть в хоккей, которым он раньше никогда не занимался. Чтобы овладеть игрой, чиновник нанимает себе тренера (Гарик Харламов), но на тренировке начинающий хоккеист ударяется о лёд – и теперь все окружающие его люди видятся ему исключительно в образе Гарика Харламова.

Производственный бюджет комедии составит 180 млн рублей, еще 120 создатели планируют потратить на маркетинг. Ожидаемые кассовые сборы – 500 млн рублей. Производственный период запланирован на март-апрель следующего года, а релиз – на февраль 2022-го.
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