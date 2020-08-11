Создатели «Холопа» снимут комедию о чиновнике, которому везде видится Гарик Харламов

Создатели самого кассового российского фильма «Холоп
» – компания Yellow, Black and White во главе с продюсером Эдуардом Илояном
и режиссер Клим Шипенко
– задумали новую комедию «Окнутый
» с Сергеем Буруновым
в главной роли. Соответствующий проект представлен на питчинге компаний-лидеров Фонда кино.
Бурунов играет чиновника, который готов на всё ради повышения. Для того, чтобы его кандидатуру окончательно утвердили на высокий пост, ему нужно сыграть в хоккей, которым он раньше никогда не занимался. Чтобы овладеть игрой, чиновник нанимает себе тренера (Гарик Харламов
), но на тренировке начинающий хоккеист ударяется о лёд – и теперь все окружающие его люди видятся ему исключительно в образе Гарика Харламова.
Производственный бюджет комедии составит 180 млн рублей, еще 120 создатели планируют потратить на маркетинг. Ожидаемые кассовые сборы – 500 млн рублей. Производственный период запланирован на март-апрель следующего года, а релиз – на февраль 2022-го.
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