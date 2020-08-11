Филипп Киркоров сыграет в третьей части «Последнего богатыря», где все столкнутся с диктатурой Кощея

«Король российской эстрады» Филипп Киркоров сыграет в заключительной части трилогии «Последний богатырь», у которой пока нет названия. Соответствующий проект представлен на питчинге компаний-лидеров Фонда кино.
фото: 1tv.com
По сюжету все сказочные герои переместятся в современный мир. По Кутузовскому проспекту будет бегать избушка на курьих ножках, над Москвой пролетит ведьма на волке, а Ивана (Виктор Хориняк) ждут новые приключения. Кроме того, зрители узнают, что во время диктатуры Кощея многие волшебные персонажи давно переместились в наш мир, где вынуждены маскироваться под масками обычных людей. Например, Киркоров — это воплощение жар-птицы.
Производственный бюджет фантастической ленты составит 450 млн рублей. В прошлом году создатели уже получили по 100 млн возвратных и невозвратных средств на производство. В этом году они просят 100 млн рублей на возвратной основе.
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