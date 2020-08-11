Сергей Бурунов и Мария Аронова встретятся с молодыми версиями себя

Режиссер Алексей Нужный
представил свой новый проект — фантастическую ленту «Пара из будущего»
с Сергеем Буруновым
и Марией Ароновой
в главных ролях. Презентация прошла на питчинге компаний-лидеров Фонда кино.
По сюжету зрелая супружеская пара из 2040-го, исчерпав свои отношения, возвращается на 20 лет назад в день, когда они решили пожениться. Каждый из них бросается к самому себе в молодости, чтобы изменить нескладную жизнь. Однако переубедить неразлучных парня и девушку из 2020-го не так просто, ведь они по-настоящему влюблены.
«В этой истории для меня важно исследовать природу взаимоотношений взрослой пары, их ненависти друг к другу и найти то, что под ней скрывается. А ведь это желание любить. Вместе с тем, в нашей фантастической драме с элементами комедии зрителей ждут много трюковых сцен и экшна. Так что будем строить, будем жечь»
, — рассказал Алексей Нужный.
Молодую пару сыграют студенты ГИТИСа Денис Парамонов
и Дарья Коныжева
. Съемки пройдут в Нижегородской области, куда в скором времени направятся кинематографисты. Атмосфера будущего будет преимущественно бытовой: в кадре мы увидим дом, двор героев. За визуальную часть отвечает оператор Юрий Коробейников
. Производством проекта занимается Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, а в качестве продюсера выступает Леонид Верещагин
.
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