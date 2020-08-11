Фонд кино поддержит более 60 региональных кинозалов в 2020 году

Фонд кино объявил результаты седьмого конкурса по поддержке кинозалов в населенных пунктах, где проживают не более 500 тыс. человек. В 2020 году средства получит 61 объект.
фото: fond-kino.ru
На модернизацию каждого кинозала выделено порядка 5 млн рублей на безвозвратной основе. Те, в свою очередь, обязаны будут демонстрировать фильмы отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов, а также осуществлять регулярные кинопоказы как минимум 100 дней в календарный квартал.
Кроме того, в этом году в Республике Калмыкия состоится открытие первого кинозала, поддержанного Фондом кино. За время проведения конкурса с 2015-го помощь получили 1015 кинотеатров в 81 субъекте России.
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