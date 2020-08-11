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Павел Прилучный записал трек вместе с рэпером Нигативом

11 августа
2020 год

Новости кино >>
11 августа 2020
Исполнитель главной роли в романтический экшене «Тень звезды» Павел Прилучный вместе с рэпером Нигативом записал композицию «Дай мне сил», которая вошла в официальный саундтрек картины.


По сюжету хип-хоп-звезда Нэйм приезжает на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты. Неожиданно на музыканта совершается покушение. Чудом ему удается избежать смерти, и его менеджер решает нанять телохранителя. Охранником оказывается… девушка Саша. Она – профессионал своего дела, но в мире шоу-бизнеса девушке приходится сложно. Саша начинает разбираться в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения Нэйма мог бы желать его смерти. Защищать музыканта непросто, особенно учитывая, что Саша начинает испытывать чувства, которые не положены ей по работе.

«Так как мой герой в «Тени Звёзды» – хип-хоп исполнитель - съёмка клипа идеально легла в сюжет самого фильма, - считает Прилучный. - И кстати, именно в этой сцене между Неймом и нанятой ему девушкой-телохранителем впервые появляются чувства, которые многим будут сильно мешать».

Павел Прилучный записал трек вместе с рэпером Нигативом

Созданием музыкального образа фильма занимался продюсер Артем Акопов «Culturna», а рэп-исполнитель Нигатив стал автором слов и музыки ко всем трекам проекта.

«Я ознакомился со сценарием, прочувствовал судьбу и непростые события, происходящие, в жизни героя, - поделился музыкант. - Многие из его чувств мне понятны. Мне знакомо состояние, когда теряешь уверенность в себе, начинаешь сомневаться в смысле всего происходящего, не знаешь, как поступить. Когда кажется, что уже нет никаких сил, и спасти может только что-то, что больше нас всех. Любовь».

Павел Прилучный записал трек вместе с рэпером Нигативом

Помимо Прилучного роли в ленте исполнили Александра Черкасова, Кирилл Нагиев, Юлия Франц, Владимир Сычёв, Евгений Тимохин и другие. Режиссером выступил Дмитрий Губарев. В российский прокат «Тень звезды» выйдет уже 20 августа.
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Павел Прилучный записал трек вместе с рэпером Нигативом фотографии
Павел Прилучный записал трек вместе с рэпером Нигативом фотографии
Павел Прилучный записал трек вместе с рэпером Нигативом фотографии
Павел Прилучный записал трек вместе с рэпером Нигативом фотографии
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