Павел Прилучный записал трек вместе с рэпером Нигативом

Исполнитель главной роли в романтический экшене «Тень звезды
» Павел Прилучный
вместе с рэпером Нигативом
записал композицию «Дай мне сил», которая вошла в официальный саундтрек картины.
По сюжету хип-хоп-звезда Нэйм приезжает на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты. Неожиданно на музыканта совершается покушение. Чудом ему удается избежать смерти, и его менеджер решает нанять телохранителя. Охранником оказывается… девушка Саша. Она – профессионал своего дела, но в мире шоу-бизнеса девушке приходится сложно. Саша начинает разбираться в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения Нэйма мог бы желать его смерти. Защищать музыканта непросто, особенно учитывая, что Саша начинает испытывать чувства, которые не положены ей по работе.
«Так как мой герой в «Тени Звёзды» – хип-хоп исполнитель - съёмка клипа идеально легла в сюжет самого фильма
, - считает Прилучный. - И кстати, именно в этой сцене между Неймом и нанятой ему девушкой-телохранителем впервые появляются чувства, которые многим будут сильно мешать
».
Созданием музыкального образа фильма занимался продюсер Артем Акопов
«Culturna», а рэп-исполнитель Нигатив стал автором слов и музыки ко всем трекам проекта.
«Я ознакомился со сценарием, прочувствовал судьбу и непростые события, происходящие, в жизни героя
, - поделился музыкант. - Многие из его чувств мне понятны. Мне знакомо состояние, когда теряешь уверенность в себе, начинаешь сомневаться в смысле всего происходящего, не знаешь, как поступить. Когда кажется, что уже нет никаких сил, и спасти может только что-то, что больше нас всех. Любовь
».
Помимо Прилучного роли в ленте исполнили Александра Черкасова
, Кирилл Нагиев
, Юлия Франц
, Владимир Сычёв
, Евгений Тимохин
и другие. Режиссером выступил Дмитрий Губарев
. В российский прокат «Тень звезды
» выйдет уже 20 августа
.
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