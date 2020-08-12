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«Мулан», «Черная вдова» и «King's man: начало» стали самыми ожидаемыми премьерами в России

12 августа
2020 год

Новости кино >>
12 августа 2020
Список самых ожидаемых кинотеатральных премьер в России возглавил семейный приключенческий фильм «Мулан», премьера которого в отечественных кинотеатрах намечена на 4 сентября. Релиз знаком 43% аудитории, и каждый третий готов его посмотреть. Об этом сообщается в исследовании Фонда кино, чья команда отследила изменения настроений кинозрителей со старта режима самоизоляции.

«Мулан», «Черная вдова» и «King's man: начало» стали самыми ожидаемыми премьерами в России
фото: Постер фильма "Чёрная Вдова"

Вслед за «Мулан» расположились кинокомикс от Marvel «Черная вдова» и комедийный боевик «King’s Man: Начало», ставший приквелом первого фильма франшизы. Их знают 34% зрителей, две трети которых также хотели бы увидеть эти ленты на большом экране. Замыкают топ-5 «Чудо-женщина: 1984» и «Тихое место 2». «Довод» Кристофера Нолана существенно проигрывает лидерам по осведомленности среди аудитории. Однако практически каждый респондент, знакомый с этим фильмом, готов его посмотреть.

Еще одним предметом исследования Фонда кино стало желание и готовность людей вернуться в кинотеатры после их открытия. В ближайшие две недели 60% аудитории намерены пойти в кино. Такой же процент опрошенных считает эти походы безопасными. Пандемия не слишком сильно скорректировала привычки зрителей: 82% респондентов планируют в будущем ходить в кинотеатры с той же частотой, что и до самоизоляции. А молодежь в возрасте 18–24 лет хочет посещать их даже чаще, чем раньше.

«Мулан», «Черная вдова» и «King's man: начало» стали самыми ожидаемыми премьерами в России
фото: Олег Сидоренко и Игорь Русинов

По сравнению с июнем, когда 67% родителей были готовы отпустить детей в кино в ближайшие два месяца, в июле лишь половина респондентов всё еще настроены положительно. И в целом среди тех, кто не готов посетить кинотеатры, большинство собирается вернуться туда в перспективе 1–3 месяцев. Тем не менее 11% вообще решили отказаться от походов в кино до изобретения вакцины.

В отчете также представлено мнение опрошенных о кампании #идемвкино, целью которой является информирование о мерах защиты от коронавируса в кинотеатрах. Сейчас с ней знакомы лишь 3% киноаудитории. Однако 72% респондентов считают подобные мероприятия эффективными. А у половины опрошенных кампания вызывает желание пойти в кино. Менее всех ей доверяют москвичи — 42%. Те, кто считает планы #идемвкино недейственными, объясняют свою позицию чаще всего тем, что эффективных мер защиты от COVID-19 нет (29%), а также небезопасностью нахождения в закрытом помещении (20%).
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«Мулан», «Черная вдова» и «King's man: начало» стали самыми ожидаемыми премьерами в России фотографии
«Мулан», «Черная вдова» и «King's man: начало» стали самыми ожидаемыми премьерами в России фотографии
«Мулан», «Черная вдова» и «King's man: начало» стали самыми ожидаемыми премьерами в России фотографии
«Мулан», «Черная вдова» и «King's man: начало» стали самыми ожидаемыми премьерами в России фотографии
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