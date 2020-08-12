Джаред Лето исполнит главную роль в новой части «Трона»

Студия Disney утвердила Джареда Лето на главную роль в третьей части «Трона». Съемки еще не стартовали, но Deadline уточняет, что формирование творческой команды должно способствовать запуску производства.
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Режиссерское кресло занял австралиец Гарт Дэвис, известный по фильмам «Мария Магдалина» и «Лев», который получил шесть номинаций на «Оскар». Несмотря на то, что кинематографист ранее не занимался столь масштабными проектами с большим бюджетом, он очень хотел поставить «Трон» и в конечном итоге получил одобрение студии. Кроме того, готов последний вариант сценария, который написал автор комедийной драмы «Семейные ценности»Джесси Вигутоу. Лето также занимается продюсированием проекта.
Первый фильм франшизы вышел на экраны в 1982-м. Киберпанк Стивена Лисбергера рассказывает о молодом программисте Флинне (Джефф Бриджес), который оказывается «оцифрованным», попадая в компьютерную реальность. Сиквел 2010-го является продолжением этой истории. По сюжету сын Флинна (Гаррет Хедлунд) начинает расследовать таинственное исчезновение отца и перемещается в тот же виртуальный мир.
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