Джаред Лето исполнит главную роль в новой части «Трона»

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В ближайшие две недели 60% зрителей готовы пойти в кино.

«Мулан», «Черная вдова» и «King's man: начало» стали самыми ожидаемыми премьерами в России

11 августа

Фонд кино поддержит более 60 региональных кинозалов в 2020 году

Каждый из них получит порядка 5 млн рублей на безвозвратной основе.