Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джаред Лето исполнит главную роль в новой части «Трона»

12 августа
2020 год

Новости кино >>
12 августа 2020
Студия Disney утвердила Джареда Лето на главную роль в третьей части «Трона». Съемки еще не стартовали, но Deadline уточняет, что формирование творческой команды должно способствовать запуску производства.

Джаред Лето исполнит главную роль в новой части «Трона»
фото: Shutterstock

Режиссерское кресло занял австралиец Гарт Дэвис, известный по фильмам «Мария Магдалина» и «Лев», который получил шесть номинаций на «Оскар». Несмотря на то, что кинематографист ранее не занимался столь масштабными проектами с большим бюджетом, он очень хотел поставить «Трон» и в конечном итоге получил одобрение студии. Кроме того, готов последний вариант сценария, который написал автор комедийной драмы «Семейные ценности» Джесси Вигутоу. Лето также занимается продюсированием проекта.

Первый фильм франшизы вышел на экраны в 1982-м. Киберпанк Стивена Лисбергера рассказывает о молодом программисте Флинне (Джефф Бриджес), который оказывается «оцифрованным», попадая в компьютерную реальность. Сиквел 2010-го является продолжением этой истории. По сюжету сын Флинна (Гаррет Хедлунд) начинает расследовать таинственное исчезновение отца и перемещается в тот же виртуальный мир.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джаред Лето воплотит образ Энди Уорхола
12 дней спустя: Джаред Лето вернулся из медитации в пустыне и узнал об эпидемии
Джозеф Косински может стать режиссёром фильма «Трон 3»
Disney отказалась от производства «Трона 3»
«Трон: Наследие»
Поиск по меткам
Disney
персоны
Джефф БриджесДжаред ЛетоГарретт Хедланд
фильмы
ЛевМария МагдалинаСемейные ценностиТронТрон: Наследие

анонс

Деконструкция. Пещера забытых снов

Скорбим

Виктор Глухов
7 августа погиб продюсер Виктор Глухов

День рождения >>

Матлюба Алимова
Евгений Воскресенский
Матвей Зубалевич
Александр Ляпин
Артур Мкртчян
Павел Новиков
Лариса Саванкова
Полина Стефанович
Валерия Федорович
Кэйси Аффлек
Джордж Гамильтон
Брюс Гринвуд
Лена Желиховская
Питер Краузе
Мэгги Лоусон
Доминик Суэйн
все родившиеся 12 августа >>

Афиша кино >>

Рюити Сакамото: Кода
биография, музыкальный фильм
США, Япония, 2017
Рюити Сакамото: async в Park Avenue Armory
фильм-концерт, музыкальный
Россия, США, Япония, 2018
Начало
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2010
Поезд в Пусан
боевик, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2016
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
Красотка в ударе
комедия
Россия, 2020
Призраки войны
военный фильм, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Час дьявола
фильм ужасов
США, Румыния, 2019
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
боевик, драма, научная фантастика, экранизация
Япония, 2019
Думай как собака
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези
Китай, США, 2020
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен