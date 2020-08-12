«Приключения Паддингтона 2» признан лучшим сиквелом в истории кино по версии Rotten Tomatoes

В основе списка Rotten Tomatoes — рейтинг положительных рецензий критиков, собранных на портале. Фильмы о событиях, предшествующих оригинальной истории, ожидаемо не вошли в перечень. Так, например, в топ не был включен «Бамблби», но редакторы сайта пообещали, что, если продолжение будет успешным, на него обязательно обратят внимание. В случае с такими киновселенными, как Marvel, каждый персонаж или их группа рассматривались отдельно, несмотря на то, что они могли входить в одну серию.
обсуждение >>