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«Приключения Паддингтона 2» признан лучшим сиквелом в истории кино по версии Rotten Tomatoes

12 августа
2020 год

Новости кино >>
12 августа 2020
Крупнейший агрегатор рецензий Rotten Tomatoes опубликовал топ-100 лучших сиквелов в истории кино. Первую строчку заняла семейная комедия «Приключения Паддингтона 2».

«Приключения Паддингтона 2» признан лучшим сиквелом в истории кино по версии Rotten Tomatoes
фото: К/ф «Приключения Паддингтона 2»

Тройку победителей замыкают мультфильм студии Pixar «История игрушек 2» и детективная драма «Три цвета: Красный» Кшиштофа Кесьлёвского. Третья и четвертая части анимационной ленты о приключениях оживших детских игрушек тоже вошли в список, расположившись на пятом и девятом местах соответственно. Кроме того, в десятке лучших оказались «Голдфингер», «Перед полуночью», «Крестный отец 2», «Невеста Франкенштейна» и «Миссия невыполнима: Последствия».

В основе списка Rotten Tomatoes — рейтинг положительных рецензий критиков, собранных на портале. Фильмы о событиях, предшествующих оригинальной истории, ожидаемо не вошли в перечень. Так, например, в топ не был включен «Бамблби», но редакторы сайта пообещали, что, если продолжение будет успешным, на него обязательно обратят внимание. В случае с такими киновселенными, как Marvel, каждый персонаж или их группа рассматривались отдельно, несмотря на то, что они могли входить в одну серию.
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