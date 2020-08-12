Зак Эфрон сыграет в ремейке комедии «Трое мужчин и младенец»

Проект готовится для платформы Disney+, а его продюсированием занимается Гордон Грей, ранее работавший над спортивными драмами «Новичок» и «Вне игры». Сценарий написал Уилл Рейшель. На данный момент ведутся поиски режиссера. Также пока неизвестно, кто присоединится к Эфрону и воплотит образы двух других главных героев.
Фильм 1987-го стал ремейком французской ленты «Трое мужчин и младенец в люльке», премьера которой состоялась двумя годами ранее. По сюжету американской версии трое холостяков из Нью-Йорка в исполнении Тома Селлека, Стива Гуттенберга и Теда Дэнсона вели свободную жизнь, пока не обнаружили на пороге своей квартиры маленького ребенка. Комедия стала первым экшн-фильмом Disney, который заработал порядка 100 млн долларов у себя на родине. В 1990-м студия выпустила продолжение «Трое мужчин и маленькая леди» с тем же актерским составом.
обсуждение >>