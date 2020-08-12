Юлия Александрова и Антон Филипенко подсчитают «Семейный бюджет»

фото: Пресс-служба Universal Piсtures International Russia
Дружная семья из Краснодара – мама-преподаватель фортепиано, папа-конструктор аттракционов, дочь-блогер и сын-романтик – как и многие, покупает квартиру в ипотеку. Однако скоро оказывается, что платить за нее нечем. Теперь ради того, чтобы не остаться на улице, Фроловы идут на всё. Прожить неделю всей семьей на 200 рублей? Легко! Сыграть классический концерт в костюме осьминога? Без проблем! Стать звездой соцсетей? Можно и звездой. Денежные приключения Фроловых превращаются в комедийный курс финансовой грамотности для всех российских семей.
«Меня эта история заинтересовала реальностью происходящего. Кризис, только закончился карантин, семья на грани выживания, но юмора не теряют и до последнего берегут друг друга и то, что невозможно купить за деньги — честь, совесть, ну и любовь, конечно. И ещё я ни разу не играла музыкального работника. А это особенные люди, я считаю», — отметила Юлия Александрова.
фото: Пресс-служба Universal Piсtures International Russia
По словам сценаристки Аси Беликовой, идея фильма пришла не сразу, но стоило создателям заговорить о финансах и науке обращения с деньгами, стало понятно, что здесь есть о чем подумать. Соавторами Беликовой стали Николай Куликов и Константин Майер, которые вместе работали над такими проектами, как «Я худею» и «Толя Робот». Режиссерское кресло занял Евгений Абызов («Легок на помине»). Съемки будут проходить в Краснодаре и Москве.
обсуждение >>