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Юлия Александрова и Антон Филипенко подсчитают «Семейный бюджет»

12 августа
2020 год

Новости кино >>
12 августа 2020
Стартовали съемки комедии «Семейный бюджет» с Юлией Александровой и Антоном Филипенко в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба компании Universal Piсtures International Russia, которая занимается производством проекта.

Юлия Александрова и Антон Филипенко подсчитают «Семейный бюджет»
фото: Пресс-служба Universal Piсtures International Russia

Дружная семья из Краснодара – мама-преподаватель фортепиано, папа-конструктор аттракционов, дочь-блогер и сын-романтик – как и многие, покупает квартиру в ипотеку. Однако скоро оказывается, что платить за нее нечем. Теперь ради того, чтобы не остаться на улице, Фроловы идут на всё. Прожить неделю всей семьей на 200 рублей? Легко! Сыграть классический концерт в костюме осьминога? Без проблем! Стать звездой соцсетей? Можно и звездой. Денежные приключения Фроловых превращаются в комедийный курс финансовой грамотности для всех российских семей.

«Меня эта история заинтересовала реальностью происходящего. Кризис, только закончился карантин, семья на грани выживания, но юмора не теряют и до последнего берегут друг друга и то, что невозможно купить за деньги — честь, совесть, ну и любовь, конечно. И ещё я ни разу не играла музыкального работника. А это особенные люди, я считаю», — отметила Юлия Александрова.

Юлия Александрова и Антон Филипенко подсчитают «Семейный бюджет»
фото: Пресс-служба Universal Piсtures International Russia

Детей главных героев сыграют Валентина Ляпина и Георгий Стрелянный. Их окружает яркий ансамбль комедийных актеров, в числе которых Сергей Стёпин, Арсений Попов, Сергей Епишев, Ангелина Миримская, Александр Лыков и Ксения Каталымова. Также в картине появится хип-хоп-исполнитель Feduk в роли самого себя.

По словам сценаристки Аси Беликовой, идея фильма пришла не сразу, но стоило создателям заговорить о финансах и науке обращения с деньгами, стало понятно, что здесь есть о чем подумать. Соавторами Беликовой стали Николай Куликов и Константин Майер, которые вместе работали над такими проектами, как «Я худею» и «Толя Робот». Режиссерское кресло занял Евгений Абызов («Легок на помине»). Съемки будут проходить в Краснодаре и Москве.

Фильм выйдет в прокат весной 2021 года.
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Легок на поминеСемейный бюджетТоля-роботЯ худею

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