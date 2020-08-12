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Фестиваль DOKer преподаст уроки любви

12 августа
2020 год

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12 августа 2020
Фестиваль DOKer преподаст уроки любви

Международный фестиваль документального кино DOKer откроется в Москве 21 августа фильмом «Уроки любви». Всего в рамках фестиваля, в конкурсных и внеконкурсных программах будет показано 45 фильмов из 30 стран мира — все они мировые, международные и российские премьеры, призеры и участники престижнейших киносмотров, таких как «Санденс», международные кинофестивали в Торонто, Карловых Варах, Локарно и других городах мира.

Помимо Москвы, в которой фестивальной площадкой стал как всегда «киноцентр Октябрь», показы фильмов из программы DOKer-2020 пройдут в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и Ярославле.

Команда ДОКера подготовила атмосферный трейлер, дающий представление о том, насколько разнообразным будет программа.



DOKer состоит из двух основных конкурсных программ — полный и короткий метр, а также специальных секций: «Let IT Dok!» — единственная на всём мировом фестивальном пространстве конкурсная программа фильмов об IT-технологиях, «DOKer Kids» — кинопрограмма для детей и семейного просмотра, «ДОК Терапия», все показы которой пройдут с последующим обсуждением с психологами и психотерапевтами. Индустриальная программа включает в себя мастер-классы и дискуссионные панели.

Оценивать работы участников фестиваля будет международное профессиональное жюри. Среди членов жюри основного конкурса: современный классик австрийской документалистики, номинант на «Оскар», победитель Санденса и Берлинале режиссер Хуберт Саупер; польский оператор и режиссер, обладатель множества наград от Берлинского Серебряного Медведя за выдающиеся художественные достижения до Приза за Лучший фильм недели критики Локарно Войцех Старонь и Софья Гудкова - основатель Центра документального кино, онлайн-кинотеатра nonfiction.film, фонда M.ART, бывший генеральный директор фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva, журналист и продюсер. Жюри конкурса короткого метра: режиссер Эстефан Вагнер (Дания), продюсер Эльза Кремсер (Австрия), режиссер Анастасия Мирошниченко (Беларусь). Также предусмотрен Приз зрительских симпатий.

Фестиваль DOKer преподаст уроки любви

По словам отборщиков фестиваля, в 2020 году объектом исследования кинематографистов всего мира по-прежнему остается человек.

«Новое поколение не хочет теряться, оно ищет себя и требует изменений. В век информации, оно гораздо лучше прежних поколений идентифицирует себя и обладает куда большими возможностями видеть и замечать проблемы мира. Это входит в конфликт с теми, кто перемен не желает. Конфликт отцов и детей выходит за рамки семьи. Новому поколению требуется выход на новый уровень. Ему становится тесно внутри того культурного и социального пласта, который окружает его с рождения и окружал предыдущие поколения. Тесно внутри одной субкультуры, традиции, идеологии. Будь то подростки в бразильских фавелах, молодые китайские фермеры, цыгане в центре Европы, беженцы из Ирана, дети сектантов, — все хотят быть гражданами этого мира без стереотипов и предубеждений и менять его и себя так, как им кажется правильным в 21 веке», — отмечает программный директор кинофестиваля Настя Тарасова.

Фильм открытия «Уроки любви» расскажет вдохновляющую и кинематографичную историю Йолы, которая узнает себя заново в свои 69 лет. Фильм был впервые показан на самом крупном фестивале неигрового кино IDFA в Амстердаме, который можно назвать документальными Каннами.

Фестиваль продлится с 21 по 30 августа. Расписание и билеты на все сеансы доступны на сайте фестиваля. Присоединяйтесь!
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Фестиваль DOKer преподаст уроки любви фотографии
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