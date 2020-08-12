Кино ТВ и Кирилл Соколов запустили YouTube-проект «Как так вышло?»

На YouTube-канале Кино ТВ стартовало шоу «Как так вышло?», где режиссер Кирилл Соколов («Папа, сдохни») берет интервью у отечественных кинематографистов, сообщает пресс-служба проекта.
фото: YouTube-канал Кино ТВ
«Как так вышло?» станет попыткой разобраться, почему некоторые ленты режиссёров, сценаристов, актёров выстреливают, а некоторые хочется забыть как зрителям, так и их создателям.
Гостем первого выпуска стал шоураннер Константин Майер, работавший над «Физруком», «Я худею» и «Толей ― роботом». Он рассказал, как успешно продать проект на телеканал, в чем заключается суть его профессии, а также поделился соображениями о том, как говорить с российским зрителем на неудобные темы. Этот эпизод уже доступен для просмотра.
обсуждение >>