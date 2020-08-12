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Сюр под музыку Земфиры: тизер-трейлер фильма «Северный ветер»

12 августа
2020 год

Новости кино >>
12 августа 2020
В сети появился тизер-трейлер драмы Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Музыку к фильму написала Земфира.


Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…

Сюр под музыку Земфиры: тизер-трейлер фильма «Северный ветер»

Главные роли в картине исполнили Рената Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава, Манана Татибадзе, Кирилл Трубецкой, Михаил Гавашели, Тимур Сурков, Мария Бердинских, Василий Горчаков, Римма Коростелева и Амин Хуратов.

На большие экраны «Северный ветер» выйдет 26 ноября 2020 года.
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Сюр под музыку Земфиры: тизер-трейлер фильма «Северный ветер» фотографии
Сюр под музыку Земфиры: тизер-трейлер фильма «Северный ветер» фотографии
Сюр под музыку Земфиры: тизер-трейлер фильма «Северный ветер» фотографии
Сюр под музыку Земфиры: тизер-трейлер фильма «Северный ветер» фотографии
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