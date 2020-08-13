Джонатан Прайс превратится в принца Филиппа в новых сезонах «Короны»

Джонатан Прайс
воплотит образ принца Филиппа
в пятом и шестом сезонах сериала Netflix «Корона
». Британский актёр придёт на смену Мэтту Смиту
и Тобиасу Мензису
, уточняет Deadline
.
Елизавету II
в продолжении шоу сыграет Имелда Стонтон
, которая заменит Оливию Колман
и Клер Фой
. Принцессой Маргарет
в пятом сезоне предстанет Лесли Мэнвилл
вместо Ванессы Кирби
и Хелены Бонэм Картер
.
«Корона» рассказывает о жизни британской королевы со дня её свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Это история закулисья двух самых известных домов в мире – Букингемского дворца и Даунинг Стрит, 10, – а также интриги, махинации и любовные связи, которые возникали на фоне великих событий, оказавших влияние на вторую половину двадцатого века.
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