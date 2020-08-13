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Джонатан Прайс превратится в принца Филиппа в новых сезонах «Короны»

13 августа
2020 год

Новости кино >>
13 августа 2020
Джонатан Прайс воплотит образ принца Филиппа в пятом и шестом сезонах сериала Netflix «Корона». Британский актёр придёт на смену Мэтту Смиту и Тобиасу Мензису, уточняет Deadline.

Джонатан Прайс превратится в принца Филиппа в новых сезонах «Короны»
фото: dailymail.co

Елизавету II в продолжении шоу сыграет Имелда Стонтон, которая заменит Оливию Колман и Клер Фой. Принцессой Маргарет в пятом сезоне предстанет Лесли Мэнвилл вместо Ванессы Кирби и Хелены Бонэм Картер.

«Корона» рассказывает о жизни британской королевы со дня её свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Это история закулисья двух самых известных домов в мире – Букингемского дворца и Даунинг Стрит, 10, – а также интриги, махинации и любовные связи, которые возникали на фоне великих событий, оказавших влияние на вторую половину двадцатого века.
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