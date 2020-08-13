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Борис Дергачев и Марина Васильева расскажут о проблемах тридцатилетних в продолжении «Короче»

13 августа
2020 год

Новости кино >>
13 августа 2020
Борис Дергачев и Марина Васильева снимаются во втором сезоне «Короче», сообщает пресс-служба телеканала «Супер».

Борис Дергачев и Марина Васильева расскажут о проблемах тридцатилетних в продолжении «Короче»
фото: пресс-служба телеканала «Супер»

Новые серии коротких комедийных скетчей продолжат рассказывать о том, о чём современные мужчины предпочитают молчать. Но теперь зрители смогут увидеть и женский взгляд на повседневные проблемы тридцатилетних. В проекте появится линия, рассказанная от лица Героини в исполнении Марины Васильевой.

«В этом сезоне у нас появляется женская линия — это огромный мир, который мы раскрываем перед зрителем. И делаем это, на мой взгляд, тонко, смешно, не пошло и достаточно откровенно. Нам важно, чтобы каждая девушка в этих историях в какой-то момент узнавала себя, свою сестру, подругу, коллегу», — рассказывает режиссёр сериала Илья Фарфель.

Борис Дергачев и Марина Васильева расскажут о проблемах тридцатилетних в продолжении «Короче»
фото: пресс-служба телеканала «Супер»

Героиня Васильевой, как и все девушки, борется с комплексами, потакает слабостям, ищет любовь, обсуждает с подругами всё на свете, знакомится с парнями и, в результате, встречает «того самого». По словам актрисы, ей «очень нравится, что в этом проекте я такая, какая есть: обычная девчонка, с бледными ногами, которые не загорают, сколько бы времени я не провела на солнце, которая любит дурачиться, сутулится, когда никто не видит. Это всё часть меня и будет очень круто, если девчонки узнают в моей героине себя и перестанут загоняться по поводу внешности. Ведь нам всё время что-то не нравится в себе, а Инстаграм и другие медиа ещё больше настраивают быть в погоне за каким-то идеалом. Надеюсь, я и сама, наконец, перестану загоняться и приму, например, свой "синий" загар, я уже на пути к этому».

В свою очередь Герой в исполнении Дергачева попытается построить серьёзные отношения с девушкой, которую, как ему кажется, он любит по-настоящему. Он находится на новом этапе жизни, в котором есть место и романтическим домашним вечерам, и ссорам, ревности, изменам и расставаниям. «В этом сезоне будет очень много узнаваемых моментов, которые происходили с каждым, кто был когда-либо в отношениях, в том числе, и со мной. Это те проблемы, которые возникают, когда ты живёшь с человеком около года, какие-то бытовые мелочи. Сейчас мы с режиссёром постоянно находимся в диалоге, очень подробно разбираем материал перед съёмкой, делимся друг с другом своим жизненным опытом, обсуждаем каждую ситуацию, чтобы это было более узнаваемо для зрителя», — говорит актёр.
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Борис Дергачев и Марина Васильева расскажут о проблемах тридцатилетних в продолжении «Короче» фотографии
Борис Дергачев и Марина Васильева расскажут о проблемах тридцатилетних в продолжении «Короче» фотографии
Борис Дергачев и Марина Васильева расскажут о проблемах тридцатилетних в продолжении «Короче» фотографии
Борис Дергачев и Марина Васильева расскажут о проблемах тридцатилетних в продолжении «Короче» фотографии
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