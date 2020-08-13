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Валерий Фокин снимает фантастическую ленту «Петрополис» с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь

13 августа
2020 год

Новости кино >>
13 августа 2020
Известный театральный режиссёр Валерий Фокин после почти двадцатилетнего перерыва вернулся в кино для съёмок фантастической драмы-триллера «Петрополис» по мотивам повести своего сына Кирилла Фокина «Огонь», изданной в издательстве «Вече» и адаптированной для сцены Александринского театра в 2016 году. Согласно пресс-службе картины, главные роли в фильме играют Антон Шагин и Юлия Снигирь, а компанию им составят Владимир Кошевой, Джунсуке Киносита, Один Ланд Байрон и другие актёры. За производство отвечают кинокомпании «Революция Фильм» и «Интерфест» при поддержке Министерства культуры РФ.

Валерий Фокин снимает фантастическую ленту «Петрополис» с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь
фото: пресс-служба фильма

Действие фильма происходит в России, Америке и Японии. Главный герой Владимир Огнев (Шагин) – сын семьи эмигрантов из России. В начале 2000-х он живёт и учится в США, где встречает Анну, свою будущую жену (Снигирь). У него блестящая научная карьера и счастливая личная жизнь. Сразу после защиты диссертации Владимиру поступает предложение – его приглашают на работу в закрытую международную организацию, специальный отдел Организации Объединённых Наций. Владимиру предлагают заняться исследованием гипотетического сценария: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами? Со временем Владимир понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется, а значимость его исследований – отнюдь не только научная. В решающий момент от его исследований будет зависеть будущее всей Земли.

«Я не снимал кино почти двадцать лет. И, конечно, это для меня новый вызов, который очень возбуждает. Многое поменялось – технологии, мышление, экономика кино. Это другая психология, отличная от театра. Но кино обладает огромными возможностями, аудиовизуальной мощью – оно способно создать ту тайну, которой нет в театре, – говорит Фокин. – Кино – это дверь в ту комнату, в которую я зашел пару раз и вышел. Но хочется еще раз туда зайти. И побыть там подольше. Сама тема, за которую я взялся, стала еще более актуальной. За четыре года, с момента премьеры спектакля "Сегодня. 2016", на котором основывается фильм, не просто ничего не изменилось, ситуация в мире только изменилась к худшему».

Валерий Фокин снимает фантастическую ленту «Петрополис» с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь
фото: пресс-служба фильма

Первые съёмочные дни прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основная часть фильма будет снята в Москве в августе и сентябре текущего года в павильоне крытого картинга-центра площадью в 6800 кв. м. на территории Московского трубного завода «ФИЛИТ». В единой декорации объединены локации Петербурга, Майами и Токио.

Идея фильма, по словам режиссёра, возникла у него, когда спектакль играли в Японии, где «были зрители из разных стран. Японцы очень чувствительно относятся ко всему, что связано с войной, с гибелью, с фантастикой. Но там были и американцы, и европейцы, и азиаты. Они все очень серьезно и эмоционально воспринимали увиденное. Я понял, что все эти вопросы: куда нас ведут? а что мы сами? изменимся ли мы когда-то? и так далее – эти вопросы очень важны для людей во всём мире. Это и подтолкнуло меня к тому, что надо сделать такую картину. Она должна иметь отклик и в других странах. А это для нас сейчас очень важно. Мы должны вновь открываться и вновь завоёвывать себя за пределами России. Никогда ни при каких обстоятельствах коридор культуры не закрывался. Но очень важно сделать его шире, сгладить недоверие. Главная тема в этом фильме – тема доверия друг другу».
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Валерий Фокин снимает фантастическую ленту «Петрополис» с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь фотографии
Валерий Фокин снимает фантастическую ленту «Петрополис» с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь фотографии
Валерий Фокин снимает фантастическую ленту «Петрополис» с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь фотографии
Валерий Фокин снимает фантастическую ленту «Петрополис» с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь фотографии
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