ревью

Известный театральный режиссёр вернулся в кино после почти двадцатилетнего перерыва.

Валерий Фокин снимает фантастическую ленту «Петрополис» с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь

Борис Дергачев и Марина Васильева расскажут о проблемах тридцатилетних в продолжении «Короче»

Джонатан Прайс превратится в принца Филиппа в новых сезонах «Короны»

Принципиальный полицейский приезжает в шикарный особняк, чтобы расследовать внезапную смерть богатого главы семейства-политика.

Интервью

Григорий Калинин: «Ролевые модели, которые существовали в обществе, сейчас уже не работают»

Актер – о гендерных стереотипах, качественном дубляже и фильме «Красотка в ударе»