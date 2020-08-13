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Стартовал конкурс Фонда кино на поддержку кинопроката отечественных фильмов

13 августа
2020 год

Новости кино >>
13 августа 2020
Фонд кино объявил конкурс на поддержку национальных фильмов в прокате. Соответствующие документы опубликованы на сайте организации.

Приём заявок на отбор проектов в целях поддержки проката отечественных картин в третьем и четвёртом кварталах 2020-го на условиях стопроцентной возвратности полученных средств, стартовавший 11 августа, продлится до 20 августа.

Стартовал конкурс Фонда кино на поддержку кинопроката отечественных фильмов
фото: fond-kino.ru

Фонд также объявил об отборе проектов национальных фильмов, релиз которых запланирован до 10 января 2021-го включительно, на условиях однопроцентной возвратности полученных средств. Заявки будут приниматься с 12 по 20 августа.

Почти безвозвратная поддержка проката реализуется в рамках соглашения с Министерством культуры РФ. Ранее ведомство объявляло соответствующий конкурс, указывая, что субсидия не может превышать 10 млн рублей.
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