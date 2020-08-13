Александр Ревва стал «Прабабушкой лёгкого поведения»

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Приём заявок продлится до 20 августа.

Стартовал конкурс Фонда кино на поддержку кинопроката отечественных фильмов

13 августа

Валерий Фокин снимает фантастическую ленту «Петрополис» с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь

Известный театральный режиссёр вернулся в кино после почти двадцатилетнего перерыва.