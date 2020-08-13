Александр Ревва стал «Прабабушкой лёгкого поведения»

«У нас получился самый смешной сценарий всей трилогии. Проект будет сложный в производстве, но я хочу, чтобы каждая новая часть этой полюбившейся франшизы превосходила предыдущую по цельности драматургии, эффектности и качеству юмора», – говорит Вайсберг.
Действие фильма разворачивается в 1980 году, когда вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн (Александр Ревва) под шумок переодевается в звёзд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решётку, Вова должен выполнить ответственную миссию – разыскать на чёрном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории. Герою предстоит с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы 80-х: найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни. И всё это – в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.
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