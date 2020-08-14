Репортаж со съемок дебютного фильма Алексея Чадова «Джон»

Картина рассказывает историю парня по имени Иван, который вернулся с войны, но так до конца и не привык к мирной жизни. Волею судьбы ему придется отправиться в Сирию под видом иностранного корреспондента по имени Джон.
Сейчас идет работа над московскими сценами. Въезжаем на площадку, и тут же лето сменяется зимой. С неба летят густые хлопья снега, подгоняемые гигантским ветродуем, раздается автоматная очередь, перекрываемая лаем собаки. В кадре солдаты в фашисткой форме и наши военнопленные. Они-то тут причем? Вроде бы действие картины происходит в наши дни. Но оказывается, журналистов пригласили посмотреть, как снимается «кино в кино». По сюжету — главный герой решает навестить бывшую, но от этого не менее любимую, жену Алену (Кристина Асмус), которая работает гримером на киностудии. Наблюдаем, как в паузе фашисты утирают пот, а послушная кинособака Альма получает лаконичную команду и спокойно ложится у ног хозяина. Царящая вокруг суета ее совершенно не волнует, трудно поверить, что секунду назад она заходилась истеричным лаем в кадре. Сразу видно — работает профессионал.
фото: PR-служба СТВ
[i]«Фотографы, съемочная группа, не участвующая в сцене, вышли из кадра за стедикам... Эй, парни, пиротехники, у нас опять окно гаснет, добавьте огня... Товарищи-фашисты, да простят меня наши деды, встаньте на прежнюю позицию... Внимание, летит снег, приготовились, репетиция», — командует оператор.
Артем Ткаченко, Егор Кончаловский и Алексей Чадов вполголоса разбирают дальнйшую сцену. Мизансцена - съемки фильма, в котором Ткаченко - пленный солдат перед расстрелом, который отчаянно борется за свою жизнь. Затем в кадре появляется Кончаловский в роли самого себя и останавливает съемку. Он крайне недоволен, так как артисту не замазали татуировки. На все возражения раздается резкое: «Мы же кино не про китайских летчиков снимаем, Алена, грим. Мы тут кино снимаем или как?»
фото: PR-служба СТВ
Режиссер в исполнении Кончаловского легко выходит из себя, а реальный постановщик Алексей Чадов спокойно объясняет, где тому лучше вспылить, а где смягчиться: «Ведь у тебя с Аленой хорошие отношения, а это так — досадное недопонимание». Действительно, подумаешь, изменили рисунок сцены, а гримеру сказать забыли. На площадке и не такое бывает, особенно, когда вокруг все горит и взрывается. «Остальное, как ты выступаешь, затем отдельно доснимем», — говорит Чадов, у которого пока все горит и взрывается по плану. «Ребята, пиротехники, нужно, чтобы Егор из облака дыма выходил», — добавляет режиссер. Сказано — сделано, в следующей сцене Егор Андреевич буквально выныривает из сизого дыма.
Оператор просит офицера с собакой сделать два шага назад, запомнить точку и не сходить с нее. «Камень себе положите, чтобы не путаться», — напоминает он и просит оставить в кадре двух-трех солдат, и не очень высоких. По команде все еще раз возвращаются на исходную позицию. «По массовке, по фашистам все отлично. Зажигаем, поехали», — доносится из мегафона. — «Больше снега, больше огня! Снимаем!». Все зажигается снова и сцена побега повторяется вновь. Дубль два.
фото: PR-служба СТВ
Снова разбор. На этот раз с участием Кристины Асмус. «Алексей много занимается всеми актёрами, даже эпизодическими. Много разбирает. У нас репетиционный был период — не каждый проект может этим похвастаться. И на площадке продолжаем это делать», — чуть позже пояснит журналистам актриса.
Пока съемочная группа и журналисты отряхивают снег, а гример оттирает искусственную кровь с рук Егора Кончаловского, Алексей Чадов и Артем Ткаченко отсматривают снятую сцену. Решают снимать еще один дубль, но тут выходит солнце, и приходится ждать. Массовке командуют набраться терпения и не двигаться. Проходит десять минут, пятнадцать. На небе, как назло, ни облачка. Наконец режиссер не выдерживает: «Все, пока ждем тучу, перерыв на обед», — дает распоряжение Чадов.
фото: PR-служба СТВ
Группа делает традиционное фото и отправляется на перерыв, а мы получаем возможность поговорить с режиссером.
Интервью с режиссеров Алексеем Чадовым читайте на Кино-Театр.Ру 16 августа.
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