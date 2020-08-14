Репортаж со съемок дебютного фильма Алексея Чадова «Джон»

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Илья Коробко и Дарья Мельникова сыграли в хоррор-триллере «Синдром»

14 августа

Элизабет Мосс узнает в герое книги себя

Актриса получила главную роль в триллере, основанном на ещё не вышедшем романе «Миссис Марч».