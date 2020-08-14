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Репортаж со съемок дебютного фильма Алексея Чадова «Джон»

14 августа
2020 год

Новости кино >>
14 августа 2020
[/i]В Истринском районе Московской области полным ходом идут съемки режиссерского дебюта Алексея Чадова «Джон». Артист не только руководит процессом, но и выступает в качестве автора сценария и исполнителя главной роли. Продюсер проекта — Сергей Сельянов, в других ролях — Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Артем Ткаченко, Виталий Кищенко, оператор — Дмитрий Карначик.

Репортаж со съемок дебютного фильма Алексея Чадова «Джон»
фото: PR-служба СТВ

Картина рассказывает историю парня по имени Иван, который вернулся с войны, но так до конца и не привык к мирной жизни. Волею судьбы ему придется отправиться в Сирию под видом иностранного корреспондента по имени Джон.

Сейчас идет работа над московскими сценами. Въезжаем на площадку, и тут же лето сменяется зимой. С неба летят густые хлопья снега, подгоняемые гигантским ветродуем, раздается автоматная очередь, перекрываемая лаем собаки. В кадре солдаты в фашисткой форме и наши военнопленные. Они-то тут причем? Вроде бы действие картины происходит в наши дни. Но оказывается, журналистов пригласили посмотреть, как снимается «кино в кино». По сюжету — главный герой решает навестить бывшую, но от этого не менее любимую, жену Алену (Кристина Асмус), которая работает гримером на киностудии. Наблюдаем, как в паузе фашисты утирают пот, а послушная кинособака Альма получает лаконичную команду и спокойно ложится у ног хозяина. Царящая вокруг суета ее совершенно не волнует, трудно поверить, что секунду назад она заходилась истеричным лаем в кадре. Сразу видно — работает профессионал.

Репортаж со съемок дебютного фильма Алексея Чадова «Джон»
фото: PR-служба СТВ

[i]«Фотографы, съемочная группа, не участвующая в сцене, вышли из кадра за стедикам... Эй, парни, пиротехники, у нас опять окно гаснет, добавьте огня... Товарищи-фашисты, да простят меня наши деды, встаньте на прежнюю позицию... Внимание, летит снег, приготовились, репетиция», — командует оператор.

Артем Ткаченко, Егор Кончаловский и Алексей Чадов вполголоса разбирают дальнйшую сцену. Мизансцена - съемки фильма, в котором Ткаченко - пленный солдат перед расстрелом, который отчаянно борется за свою жизнь. Затем в кадре появляется Кончаловский в роли самого себя и останавливает съемку. Он крайне недоволен, так как артисту не замазали татуировки. На все возражения раздается резкое: «Мы же кино не про китайских летчиков снимаем, Алена, грим. Мы тут кино снимаем или как?»

Репортаж со съемок дебютного фильма Алексея Чадова «Джон»
фото: PR-служба СТВ

Режиссер в исполнении Кончаловского легко выходит из себя, а реальный постановщик Алексей Чадов спокойно объясняет, где тому лучше вспылить, а где смягчиться: «Ведь у тебя с Аленой хорошие отношения, а это так — досадное недопонимание». Действительно, подумаешь, изменили рисунок сцены, а гримеру сказать забыли. На площадке и не такое бывает, особенно, когда вокруг все горит и взрывается. «Остальное, как ты выступаешь, затем отдельно доснимем», — говорит Чадов, у которого пока все горит и взрывается по плану. «Ребята, пиротехники, нужно, чтобы Егор из облака дыма выходил», — добавляет режиссер. Сказано — сделано, в следующей сцене Егор Андреевич буквально выныривает из сизого дыма.

Оператор просит офицера с собакой сделать два шага назад, запомнить точку и не сходить с нее. «Камень себе положите, чтобы не путаться», — напоминает он и просит оставить в кадре двух-трех солдат, и не очень высоких. По команде все еще раз возвращаются на исходную позицию. «По массовке, по фашистам все отлично. Зажигаем, поехали», — доносится из мегафона. — «Больше снега, больше огня! Снимаем!». Все зажигается снова и сцена побега повторяется вновь. Дубль два.

Репортаж со съемок дебютного фильма Алексея Чадова «Джон»
фото: PR-служба СТВ

Снова разбор. На этот раз с участием Кристины Асмус. «Алексей много занимается всеми актёрами, даже эпизодическими. Много разбирает. У нас репетиционный был период — не каждый проект может этим похвастаться. И на площадке продолжаем это делать», — чуть позже пояснит журналистам актриса.

Пока съемочная группа и журналисты отряхивают снег, а гример оттирает искусственную кровь с рук Егора Кончаловского, Алексей Чадов и Артем Ткаченко отсматривают снятую сцену. Решают снимать еще один дубль, но тут выходит солнце, и приходится ждать. Массовке командуют набраться терпения и не двигаться. Проходит десять минут, пятнадцать. На небе, как назло, ни облачка. Наконец режиссер не выдерживает: «Все, пока ждем тучу, перерыв на обед», — дает распоряжение Чадов.

Репортаж со съемок дебютного фильма Алексея Чадова «Джон»
фото: PR-служба СТВ

Группа делает традиционное фото и отправляется на перерыв, а мы получаем возможность поговорить с режиссером.

Интервью с режиссеров Алексеем Чадовым читайте на Кино-Театр.Ру 16 августа.

Ксения Позднякова
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Репортаж со съемок дебютного фильма Алексея Чадова «Джон» фотографии
Репортаж со съемок дебютного фильма Алексея Чадова «Джон» фотографии
Репортаж со съемок дебютного фильма Алексея Чадова «Джон» фотографии
Репортаж со съемок дебютного фильма Алексея Чадова «Джон» фотографии
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