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Элизабет Мосс узнает в герое книги себя

14 августа
2020 год

Новости кино >>
14 августа 2020
Элизабет Мосс получила главную роль в киноадаптации романа Вирджинии Фейто «Миссис Марч», который увидит свет в августе 2021 года, уверяет Deadline.

Элизабет Мосс узнает в герое книги себя
фото: deadline.com

За производство психологического триллера отвечает студия Blumhouse, сотрудничавшая с актрисой на съёмках «Человека-невидимки». Сценарий напишет сама писательница, выступающая одним из продюсеров вместе с Мосс и Джейсоном Блумом. Режиссёра у фильма пока нет.

В центре повествования картины окажется домохозяйка из Верхнего Ист-Сайда, чей муж опубликовал роман. После прочтения книги она осознаёт, что отвратительный главный герой списан с неё, и это приводит к неожиданным последствиям.
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