Элизабет Мосс узнает в герое книги себя

Элизабет Мосс
получила главную роль в киноадаптации романа Вирджинии Фейто
«Миссис Марч
», который увидит свет в августе 2021 года, уверяет Deadline
.
За производство психологического триллера отвечает студия Blumhouse, сотрудничавшая с актрисой на съёмках «Человека-невидимки
». Сценарий напишет сама писательница, выступающая одним из продюсеров вместе с Мосс и Джейсоном Блумом
. Режиссёра у фильма пока нет.
В центре повествования картины окажется домохозяйка из Верхнего Ист-Сайда, чей муж опубликовал роман. После прочтения книги она осознаёт, что отвратительный главный герой списан с неё, и это приводит к неожиданным последствиям.
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