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Илья Коробко и Дарья Мельникова сыграли в хоррор-триллере «Синдром»

14 августа
2020 год

Новости кино >>
14 августа 2020
В Санкт-Петербурге завершились съёмки хоррор-триллера «Синдром» с Ильёй Коробко и Дарьей Мельниковой в главных ролях. Автором сценария и режиссёром картины, которая выйдет на большие экраны в 2021 году, выступил Вячеслав Руденко. Производством занимались кинокомпании Azion Cinema и «Семь Холмов», уточняет пресс-служба фильма.

Илья Коробко и Дарья Мельникова сыграли в хоррор-триллере «Синдром»
фото: пресс-служба фильма

По словам Ильи Коробко, он «давно хотел сняться в триллере, это мой любимый жанр, а сочетание с хоррором сделало для меня сценарий "Синдрома" ещё интересней. На съёмках и у молодой группы горели глаза, и невероятную отдачу я чувствовал от Даши Мельниковой – она супер, я это знал и в этом убедился. Кинематограф – каждый раз попытка создать на экране новый мир, и мне кажется, здесь у нас это получилось».

Сюжет ленты разворачивается в современном Санкт-Петербурге. Город шокирован чередой жутких самоубийств. Егор, студент последнего курса, готовится переехать в Москву, чтобы забыть прошлое и начать новую жизнь. Всё меняется, когда он встречает Карину, – её родители покончили с собой пять лет назад. Вместе молодые люди попытаются раскрыть тайну событий, произошедших тогда и повторяющихся снова.

Илья Коробко и Дарья Мельникова сыграли в хоррор-триллере «Синдром»
фото: пресс-служба фильма

«В хорроре и триллере актёрам всё время нужно существовать на высоком градусе, и эмоциональное напряжение есть почти в каждой сцене фильма. В этом жанре и физически в кадре по-другому находишься, даже положение тела другое. А моменты, когда играть нужно было "на разрыв", стали для меня самыми непростыми и самыми интересными», – вспоминает Дарья Мельникова.

Создатели ленты стремятся создать атмосферу интриги, саспенса и страха, вдохновляясь такими фильмами, как «Звонок», «Оно» и «Кошмар на улице Вязов». Режиссёр Вячеслав Руденко отметил, что команда картины выбрала «для съёмок Питер, чтобы подчеркнуть этим фактурным и внушительным городом атмосферу фильма. Дождь, туман, свинцовые тучи, нависшие над лабиринтами старых домов – всё это отлично дополняет мрачное и напряжённое настроение сюжета».

Илья Коробко и Дарья Мельникова сыграли в хоррор-триллере «Синдром»
фото: пресс-служба фильма

Компанию Коробко и Мельниковой составят Тимофей Дашук, Варвара Верховых, Александр Кудренко, Виталий Крылов и другие актёры. За визуальную составляющую отвечают оператор Михаил Следьев, художник-постановщик Александр Панюшкин и художник по гриму Ксения Клейменова.

«Для российского зрителя необычными будут и визуальное решение картины, и её музыкальное оформление, и напряжённый сюжет, в котором молодой и самобытный режиссёр Слава Руденко смешал хоррор, триллер и детектив. Для меня, как продюсера, было интересно пойти на этот эксперимент, дать большую свободу творческой команде. Посмотрим, как это кино покажет себя на рынке, и какой приём найдёт у зрительской аудитории», – говорит генеральный продюсер фильма Аркадий Видов.
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Илья Коробко и Дарья Мельникова сыграли в хоррор-триллере «Синдром» фотографии
Илья Коробко и Дарья Мельникова сыграли в хоррор-триллере «Синдром» фотографии
Илья Коробко и Дарья Мельникова сыграли в хоррор-триллере «Синдром» фотографии
Илья Коробко и Дарья Мельникова сыграли в хоррор-триллере «Синдром» фотографии
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