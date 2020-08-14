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Дарья Мороз исследует проблемы секса в «Клинике счастья»

14 августа
2020 год

Новости кино >>
14 августа 2020
«МТС» приступила к производству собственного originals-сериала «Клиника счастья», который эксклюзивно будет доступен зрителям в онлайн-кинотеатре МТС ТВ в 2021 году. Согласно пресс-службе компании, это первый оригинальный проект МТС Медиа, созданный не в формате сопродюсирования.

Дарья Мороз исследует проблемы секса в «Клинике счастья»
фото: пресс-служба компании «МТС»

Главную роль в драмеди для взрослых, представляющей собой нестандартный взгляд на жанры медицинского процедурала и мелодрамы, исполнит Дарья Мороз, а её экранным мужем станет Анатолий Белый. Компанию им составят Анна Уколова, Алёна Михайлова, Анна Антонова, Алина Алексеева, Максим Лагашкин, Артём Ткаченко, Роман Маякин и другие актёры. В каждой серии будут появляться и новые герои, с чьими историями нас познакомит сериал.

«Вы пришли, чтобы стать счастливыми!» – именно с этой фразы профессор-сексолог и эндокринолог, основатель «Клиники счастья» Алёна Липницкая (Мороз) начинает каждый свой приём. Героине не дашь больше 35-ти, и только паспорт знает правду: Алёне исполняется 50 лет. Липницкая умеет «останавливать время»: с помощью авторский методики, в том числе с применением гормоно-заместительной терапии, возвращает молодость, радость жизни и… секса своим пациентам. Она считает, что её миссия – «обнять весь мир и сделать всех счастливыми».

Дарья Мороз исследует проблемы секса в «Клинике счастья»
фото: пресс-служба компании «МТС»

Среди её пациентов – женщины и мужчины, чьи проблемы и со здоровьем, и в отношениях с любимыми уходят корнями в сексуальную дисгармонию, в обречённую уверенность того, что секс — это удел молодых. Липницкая блестяще ведёт медицинские расследования с помощью команды врачей, чтобы понять, что пациенты скрывают прежде всего сами от себя. Алёна уверена, что и сама является примером счастливого человека, но оказывается «сапожником без сапог». Пазл счастливой жизни разрушится в одно мгновение. Алёне предстоит бороться за клинику, развязать запутанные узлы личной жизни своей, мужа и сына, найти новую формулу счастья, основанную не только на правильной дозе гормонов.

Автором идеи и генеральным продюсером «Клиники счастья» выступил вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС Игорь Мишин. Шоураннером и автором сценария является Татьяна Арцеулова.

Дарья Мороз исследует проблемы секса в «Клинике счастья»
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам Мишина, компании МТС «важно организовать бесперебойный поток, в том числе, и собственного контента, открыть для зрителя онлайн-кинотеатр МТС ТВ как новую свежую площадку качественных сериалов и кино. Мы выступаем сопродюсерами многих проектов с крупнейшими продюсерскими компаниями, теперь же в производство вошли и наши оригинальные картины. "Клиника" — только одна из них, в ближайшее время ряды originals-производства пополнят сразу несколько новых проектов».

Продюсер также отметил, что «в основе сериала истории из реальной жизни людей, которые дошли до отчаяния, не понимая, как вернуть радость и гармонию в отношения с любимыми. В нашем сериале будет много того, что с такой степенью откровенности обсуждаться будет первый раз. Важно, что мы выбрали для этого интонацию драмеди. Несмотря на личные драмы героев и медицинские достоверные кейсы, эта история рассказана с юмором, это близко, пожалуй, к такому сериалу как Sex Education, только для взрослых. Это очень добрый, весёлый и в то же время полезный сериал с множеством "лайфхаков", которые, мы уверены, будут интересны широкой аудитории».
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