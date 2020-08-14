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Про Михаила Горшенёва из «Короля и шута» снимут документальный фильм

14 августа
2020 год

Новости кино >>
14 августа 2020
На очном заседании экспертного совета по неигровому кино, которое проходит в Министерстве культуры, был представлен документальный фильм «Хочу остаться, каким я был» об одном из лидеров группы «Король и шут» Михаиле Горшенёве. Как сообщает ТАСС, создатели «арт-панк-дока» попросили у ведомства поддержку в размере 8 млн рублей, при этом её бюджет составляет 12 млн рублей.



По словам режиссёра Дарьи Иванковой, «это не просто фильм, состоящий из музыки, хроники и интервью. Большую часть картины составит анимация, чтобы передать мир главного героя и сюжет его песен». Она также добавила, что «главный конфликт фильма, вокруг которого будет выстраиваться история, драма героя и легенды для тысяч людей, – это фанатизм и служение идее, и сопутствующие этому страсти и разрушения. Когда идея становится смыслом жизни, образ подменяет суть, зависимость разрушает отношения. И как следствие — принесение героем себя в жертву. Это будет документальный блокбастер о любви, дружбе и музыке. Художественная история о потерянном поколении, отчаянно искавшего спасения в творчестве, в музыке, в идеях».

Выход картины запланирован на 7 августа 2022 года. Авторам ленты помогают семья музыканта и участник коллектива Андрей Князев, лидер группы «КняZz». В фильме также снимутся участники «Короля и шута» Андрей Балунов «Балу», Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, Мария Нефёдова, Дмитрий Рябчик и Александр Леонтьев, а также Игорь «Панкер» Гудков, Юрий Шевчук, Михаил Козырев и Тутта Ларсен.

Про Михаила Горшенёва из «Короля и шута» снимут документальный фильм
фото: hit.media

Михаил Горшенёв родился 7 августа 1973-го в Бокситогорске Ленинградской области. В 1988-м выступил сооснователем группы «Контора», позднее получившей названия «Король шутов» и «Король и шут». За 25 лет существования коллективу удалось выпустить 12 студийных альбомов. Горшенёв, известный под прозвищем «Горшок», был в группе вокалистом, автором музыки и некоторых текстов. Музыкант скончался 19 июля 2013-го в возрасте 39 лет, и 1 января 2014-го рок-группа «Король и шут» распалась. В настоящий момент бывшие участники коллектива выступают как «Северный флот».
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Про Михаила Горшенёва из «Короля и шута» снимут документальный фильм фотографии
Про Михаила Горшенёва из «Короля и шута» снимут документальный фильм фотографии
Про Михаила Горшенёва из «Короля и шута» снимут документальный фильм фотографии
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