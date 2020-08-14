Российским кинотеатрам выдвинули особые условия для проката «Довода»

От прокатной компании «Каро Премьер» кинотеатрам, планирующим показывать «Довод» Кристофера Нолана, поступило «предложение, от которого невозможно отказаться». Оно касается пересмотра условий распределения доходов от фильма, уточняет «Коммерсантъ». По данным источников издания, российский дистрибьютор картины Warner Bros. хочет забирать себе 55% от кассы. Ранее отечественные кинотеатры и крупные прокатчики договаривались о распределении сборов по принципу 50 на 50.
К такому решению «Каро Премьер» пришла не сама, а под влиянием особых условий на «Довод», касающихся кинотеатров всего мира. Виной всему, конечно же, пандемия коронавируса, мешающая студии Warner Bros. возместить убытки при выпуске в кинопрокат картины с бюджетом $200 млн.
фото: кадр из фильма «Довод»
Впрочем, не все согласны на такое. Объединенная киносеть, состоящая из «Синема Парка», «Формулы кино» и «Кино Окко», не спешит с росписью фильма в своих кинотеатрах. «Киномакс» также не собирается менять привычные условия распределения дохода с прокатчиком.
Между тем многие отечественные кинозалы не стали спорить с новыми условиями, поскольку не захотели лишаться потенциального хита из-за лишних 5% в пользу «Каро Премьер». Что не помешало Ассоциации владельцев кинотеатров предупредить, что «изменение прокатной платы — опасный прецедент, который может стать нормальной практикой». По словам председателя АВК Олега Березина, «кинотеатры находятся в существенно худшем состоянии, чем студии, которые имеют возможность реализации фильмов на онлайн-платформах».
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