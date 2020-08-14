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В Санкт-Петербурге поддержат производство «Петрополиса» и ещё девяти фильмов

14 августа
2020 год

Новости кино >>
14 августа 2020
В Санкт-Петербурге получит поддержку производство десяти отечественных фильмов, включая фантастический триллер Валерия Фокина «Петрополис» и документальную ленту Сергея Дебижева «Пауза в Санкт-Петербурге». Результаты конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие кинематографии опубликованы на сайте комитета по культуре.

В Санкт-Петербурге поддержат производство «Петрополиса» и ещё девяти фильмов
фото: moika78.ru

Среди победителей оказались шесть документальных, один историко-публицистический и три художественных фильма. Помимо «Петрополиса» и неигровой картины Дебижева о жизни города в период пандемии коронавируса, поддержаны «Лёгкий жанр» Алексея Козлова, «Архипелаг» Алексея Тельнова о подвиге российских учёных, на рубеже XIX-XX вв. принимавших участие в экспедиции по измерению реальных размеров и формы земного шара, и «Петербург Миклухо-Маклая», который, по данным ТАСС, подготовил потомок и полный тёзка знаменитого русского исследователя Николая Миклухо-Маклая. Кроме того, поддержку получат фильмы о Петре Великом и маршале Советского Союза Леониде Говорове.

Субсидии, чья общая сумма в текущем году составила почти 120 млн рублей, предоставят для финансового обеспечения затрат, возникших в 2020-м, в связи с выполнением работ по созданию национальных фильмов.
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