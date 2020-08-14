В Санкт-Петербурге поддержат производство «Петрополиса» и ещё девяти фильмов

В Санкт-Петербурге получит поддержку производство десяти отечественных фильмов, включая фантастический триллер Валерия Фокина
«Петрополис
» и документальную ленту Сергея Дебижева
«Пауза в Санкт-Петербурге
». Результаты конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие кинематографии опубликованы
на сайте комитета по культуре.
Среди победителей оказались шесть документальных, один историко-публицистический и три художественных фильма. Помимо «Петрополиса» и неигровой картины Дебижева о жизни города в период пандемии коронавируса, поддержаны «Лёгкий жанр
» Алексея Козлова
, «Архипелаг
» Алексея Тельнова
о подвиге российских учёных, на рубеже XIX-XX вв. принимавших участие в экспедиции по измерению реальных размеров и формы земного шара, и «Петербург Миклухо-Маклая
», который, по данным ТАСС
, подготовил потомок и полный тёзка знаменитого русского исследователя Николая Миклухо-Маклая
. Кроме того, поддержку получат фильмы о Петре Великом
и маршале Советского Союза Леониде Говорове
.
Субсидии, чья общая сумма в текущем году составила почти 120 млн рублей, предоставят для финансового обеспечения затрат, возникших в 2020-м, в связи с выполнением работ по созданию национальных фильмов.
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