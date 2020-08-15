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Дженнифер Лоуренс отмечает юбилей

15 августа
2020 год

Новости кино >>
15 августа 2020
Сегодня, 15 августа, Дженнифер Лоуренс отмечает юбилей. Королеве самоиронии исполняется 30 лет.

Дженнифер Лоуренс отмечает юбилей
фото: Elle France

Дженнифер Шрейдер Лоуренс родилась 15 августа 1990 года в городе Индиан Хилс штата Кентукки. Она была третьим и самым младшим ребенком в семье владельца строительной компании Гэри Лоуренса и управляющей детским садом Карен Лоуренс. Чтобы стать актрисой, девочка закончила школу экстерном на два года раньше. В 14 лет она отправилась в Нью-Йорк для поисков агента. Там ее пригласили на съемку рекламы бренда Abercrombie & Fitch. А через два года Лоуренс дебютировала в кино.

Карьера Дженнифер началась с телепроектов: она сыграла в ленте «Городская компания». Затем были сериалы «Детектив Монк» и «Шоу Билли Ингвана». В 2008-м молодая актриса исполнила главную роль в полнометражной драме «Дом покера». В этом же году на экраны вышла «Пылающая равнина». За нее Лоуренс получила спецприз Марчелло Мастрояни, который вручается лучшим молодым актерам и является одной из наград Венецианского кинофестиваля. Еще одной важной работой Дженнифер стала детективная драма «Зимняя кость», подарившая артистке первую номинацию на «Оскар». Тогда же ассоциация кинокритиков Чикаго признала её самой многообещающей актрисой года.

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Дженнифер Лоуренс отмечает юбилей
фото: Vanity Fair

2011 год ознаменовал начало эры блокбастеров в фильмографии Дженнифер Лоуренс. Она воплотила образ Мистик в фантастическом боевике «Люди Икс: Первый класс». А в 2012-м вышла первая часть «Голодных игр» — одного из самых кассовых голливудских релизов, после чего к Лоуренс пришла настоящая слава. Впоследствии актриса сыграла Китнисс Эвердин еще в трех фильмах франшизы.

В том же году состоялась премьера картины «Мой парень — псих», где партнерами Дженнифер по съемочной площадке стали Брэдли Купер и Роберт де Ниро. Комедийная драма Дэвида О. Расселла получила восемь номинаций на «Оскар», а Лоуренс — приз за главную женскую роль, что сделало ее второй самой юной обладательницей этой награды. Неудивительно, что в 2013-м Forbes назвал молодую звезду самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда после Анджелины Джоли.

Затем актриса снова работала с О. Расселлом над фильмами «Афера по-американски» и «Джой». Фильмографию Лоуренс также пополнили «Серена», «Пассажиры» и «Красный воробей». Сейчас у звезды плотный график. Она занята в ленте Адама МакКея «Не смотри вверх» и экранизации нон-фикшн романа «Девушка мафии», которую поставит Паоло Соррентино.
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Дженнифер Лоуренс отмечает юбилей фотографии
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