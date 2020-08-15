Вручение анимационной премии «Икар» состоится 7 сентября

Шестая церемония вручения Национальной анимационной премии «Икар» состоится 7 сентября в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Как уточняет оргкомитет, из-за режима самоизоляции мероприятие было перенесено с 8 апреля – Дня российской анимации.
фото: novayagazeta.ru
Для награждения сцена и зал оформляются в стилистике одной из лент «золотой коллекции» советской мультипликации. В 2020 году в виде исключения участников церемонии будут приветствовать анимационные доктора из самых разных лент. А призы вручат известные люди, так или иначе причастные к медицине.
Сразу в двух номинациях – за сценарную и режиссерскую работу – представлены Константин Бронзит («Он не может жить без космоса»), Наталья Мирзоян («Привет, бабульник!»), Александр Васильев («Здравствуйте, родные») и Сергей Капков («7 козлят»). Конкуренцию им составляют Варвара Яковлева и Дарья Кащеева. В категории «Дело» призом могут отметить работу Русланы Мирзаалиевой«Дичь», которая является клипом на песню Ивана Дорна. Помимо ленты Мирзаалиевой, за награду поборются «Bathwell in clerkentime»Алексея Будовского, «Очки»Константина Голубкова, «С точки зрения музея» Платона Инфанте и «Шумная мелодия», над которой работали режиссеры Максим Куликов и Ирина Борисенко.
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