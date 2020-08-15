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Вручение анимационной премии «Икар» состоится 7 сентября

15 августа
2020 год

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15 августа 2020
Шестая церемония вручения Национальной анимационной премии «Икар» состоится 7 сентября в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Как уточняет оргкомитет, из-за режима самоизоляции мероприятие было перенесено с 8 апреля – Дня российской анимации.

Вручение анимационной премии «Икар» состоится 7 сентября
фото: novayagazeta.ru

Для награждения сцена и зал оформляются в стилистике одной из лент «золотой коллекции» советской мультипликации. В 2020 году в виде исключения участников церемонии будут приветствовать анимационные доктора из самых разных лент. А призы вручат известные люди, так или иначе причастные к медицине.

Лауреаты двух номинаций известны заранее. Продюсером года назван один из создателей сериала «Три кота» Артем Васильев. Приз за вклад в индустрию получат два патриарха российской анимации. Один из них режиссер «Антошки», «Волшебного кольца» и других классических мультфильмов Леонид Носырев. Второму 30 августа исполнится 100 лет, это народный художник России Леонид Шварцман, участвовавший в создании таких шедевров, как «Золотая антилопа», «Варежка», «Чебурашка».

На звание лучшего фильма в этом году претендуют «Дочь» Дарьи Кащеевой, которая была номинирована на «Оскар», а также «7 козлят» Марины Карповой, «Анна, Кошки-мышки» Варвары Яковлевой, «Баба Яга и малышка» Евгении Голубевой и «Бабочки» Елизаветы Хломовой. Среди анимационных лент в прокате приз могут получить «Иван-Царевич и Серый Волк-4» Константина Феоктистова и Дарины Шмидт, «Большое путешествие» Василия Ровенского, «Волки и овцы: Ход свиньей» Владимира Николаева, «Два хвоста» Натальи Ниловой и «Урфин Джюс возвращается» Федора Дмитриева. В категории «Стартап» заявлены работа Джангира Сулейманова «Академия косми. Космическая прогулка» и анимация Дениса Воронина «Андрюша», а также «Бурдашев. Бурдашев в кино» Кирилла Данильченко, «Волк наоборот. Клов» Ирины Эльшанской, лента Алексея Бондаря «Волшебная кухня. Китайские палочки» и эпизод​ «Как подружиться со своей неудачей» из сериала «Спойлы», чьим​ автором идеи выступила Мария Терещенко.

Сразу в двух номинациях – за сценарную и режиссерскую работу – представлены Константин Бронзит («Он не может жить без космоса»), Наталья Мирзоян («Привет, бабульник!»), Александр Васильев («Здравствуйте, родные») и Сергей Капков («7 козлят»). Конкуренцию им составляют Варвара Яковлева и Дарья Кащеева. В категории «Дело» призом могут отметить работу Русланы Мирзаалиевой «Дичь», которая является клипом на песню Ивана Дорна. Помимо ленты Мирзаалиевой, за награду поборются «Bathwell in clerkentime» Алексея Будовского, «Очки» Константина Голубкова, «С точки зрения музея» Платона Инфанте и «Шумная мелодия», над которой работали режиссеры Максим Куликов и Ирина Борисенко.
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Объявлены номинанты анимационной премии «Икар»
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Алексей БондарьКонстантин БронзитАлексей БудовскийАртём ВасильевФедор ДмитриевИван ДорнСергей КапковМарина КарповаВладимир Николаев (VI)Наталья НиловаЛеонид НосыревВасилий РовенскийДжангир СулеймановКонстантин ФеоктистовЛеонид ШварцманДарина Шмидт
фильмы
Большое путешествиеВарежкаВесёлая карусельВолки и Овцы: Ход свиньёйВолшебное кольцоДва хвостаДочьЗолотая антилопаИван Царевич и Серый Волк-4Он не может жить без космосаПривет, бабульник!Три котаУрфин Джюс возвращаетсяЧебурашка и крокодил Гена

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