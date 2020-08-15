Премьера «Хорошего человека» состоится на большом экране

Премьера сериала Константина Богомолова«Хороший человек» пройдет в кинотеатре «Октябрь» 18 августа. Первый эпизод покажут за два дня до официального релиза, который состоится на видеосервисе START, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба START
Зрители получат возможность не только раньше всех увидеть ленту, но и задать свои вопросы режиссеру. После премьеры состоится public talk с Константином Богомоловым.
«Хороший человек» снят по мотивам истории самого известного и страшного маньяка современной России Михаила Попкова. По сюжету в тихий городок Вознесенск приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (Юлия Снигирь). Начальство командировало ее сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Вознесенске москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин (Никита Ефремов).
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