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Нина Добрев влюбится в парня из приложения для знакомств

15 августа
2020 год

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15 августа 2020
Канадская актриса Нина Добрев, прославившаяся благодаря сериалу «Дневники вампира», исполнит главную роль в романтической комедии «Трудно любить» (Love Hard), производством которой займется Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Нина Добрев влюбится в парня из приложения для знакомств
фото: decider.com

Партнерами Добрев по съемочной площадке станут Чарльз Мелтон, известный по сериалу «Ривердэйл», и китайский актер Джимми О. Ян. Режиссерское кресло займет Эрнан Хименес, ранее поставивший комедийную драму «Где-то в другом месте».

По сюжету девушка из Лос-Анджелеса влюбляется в парня из приложения для знакомств. Она хочет сделать ему сюрприз и отправляется на Восточное побережье, откуда он родом. Однако в скором времени героиня понимает, что ее обманули, а парень на самом деле живет в том же городе, что и она. В истории появляется третий — шутник, провернувший эту аферу. Он готов познакомить девушку с объектом ее желания в замен на одну маленькую услугу: она должна ненадолго притвориться, что встречается с нерадивым любителем розыгрышей. Создатели отметили, что в качестве референсов рассматривали ленты «Когда Гарри встретил Салли» и «Роксана».
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