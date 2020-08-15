Нина Добрев влюбится в парня из приложения для знакомств

Канадская актриса Нина Добрев, прославившаяся благодаря сериалу «Дневники вампира», исполнит главную роль в романтической комедии «Трудно любить» (Love Hard), производством которой займется Netflix. Об этом сообщает Deadline.
По сюжету девушка из Лос-Анджелеса влюбляется в парня из приложения для знакомств. Она хочет сделать ему сюрприз и отправляется на Восточное побережье, откуда он родом. Однако в скором времени героиня понимает, что ее обманули, а парень на самом деле живет в том же городе, что и она. В истории появляется третий — шутник, провернувший эту аферу. Он готов познакомить девушку с объектом ее желания в замен на одну маленькую услугу: она должна ненадолго притвориться, что встречается с нерадивым любителем розыгрышей. Создатели отметили, что в качестве референсов рассматривали ленты «Когда Гарри встретил Салли» и «Роксана».
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