Восьмая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена инсценированным съемкам

Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет восьмую серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Эпизод под названием «Инсценированная война» уже доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.
У фронтовых операторов не было возможности снимать многие важные военные операции, потому что они происходили глубокой ночью либо на рассвете, а пленка в то время не обладала достаточной чувствительностью. Поэтому бои приходилось реконструировать в светлое время суток. Одна из самых знаменитых инсценировок – водружение Знамени Победы над Рейхстагом. Финальный аккорд войны пришлось переснимать на следующий день, потому что Рейхстаг был взят ночью.
Как вспоминал оператор Георгий Голубов, «в бою, под артобстрелом, бомбежкой все живое прячется, старается сжаться». Но далеко не все эпизоды военной кинохроники были «ненастоящими». В новой серии подробно расскажем, как научиться отличать реальные кадры войны от инсценированных и какое место они занимают в кинолетописи.
«Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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