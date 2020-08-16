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Идрис Эльба сыграет в шпионском триллере для Apple

16 августа
2020 год

Новости кино >>
16 августа 2020
Британский актер Идрис Эльба («Тор: Рагнарёк», «Между нами горы») сыграет в шпионском триллере для видеосервиса Apple TV+, сообщает The Hollywood Reporter.

Идрис Эльба сыграет в шпионском триллере для Apple
фото: squaremile.com

Действие пока безымянной ленты развернется в Африке. Проект описывается как шпионский триллер с элементами романтики в духе фильма «Мистер и миссис Смит», сценарий для которого написал Саймон Кинберг. Он и займется продюсированием триллера для Apple. На счету Кинберга такие масштабные проекты, как «Дэдпул», «Убийство в "Восточном экспрессе"», «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Сценаристом фильма выступит комик Трэвон Фри, ранее работавший над телепроектом «Ежедневное шоу» и комедийным сериалом HBO «Кемпинг».
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