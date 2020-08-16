Идрис Эльба сыграет в шпионском триллере для Apple

Британский актер Идрис Эльба
(«Тор: Рагнарёк»
, «Между нами горы»
) сыграет в шпионском триллере для видеосервиса Apple TV+, сообщает The Hollywood Reporter
.
фото: squaremile.com
Действие пока безымянной ленты развернется в Африке. Проект описывается как шпионский триллер с элементами романтики в духе фильма «Мистер и миссис Смит»
, сценарий для которого написал Саймон Кинберг
. Он и займется продюсированием триллера для Apple. На счету Кинберга такие масштабные проекты, как «Дэдпул»
, «Убийство в "Восточном экспрессе"»
, «Люди Икс: Дни минувшего будущего»
.
Сценаристом фильма выступит комик Трэвон Фри
, ранее работавший над телепроектом «Ежедневное шоу»
и комедийным сериалом HBO «Кемпинг»
.
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