Подростковая комедия «Бестолковые» получит продолжение

Подростковая комедия «Бестолковые», вышедшая на экраны в 1995-м, получит продолжение в качестве сериала. Он будет посвящен подруге главной героини — Дайон, которую в оригинальной ленте сыграла Стейси Дэш, сообщает Variety.
фото: К/ф «Бестолковые»
Действие развернется после исчезновения Шер (Алисия Сильверстоун), и место самой популярной девчонки в школе займет Дайон. Она окажется в новой для себя роли звезды и разберется, что произошло с ее лучшей подругой. Создатели предложат новый взгляд на жизнь темнокожей девушки-тинейджера, которая описывается как модный подросток в темных очках и со стаканчиком латте на овсяном молоке.
Подробности об актерском составе пока не сообщаются. Над сценарием будут работать Джордан Реддаут и Гас Хики. А премьера проекта состоится на Peacock — новой стриминговой платформе канала NBC и студии Universal.
Оригинал Эми Хекерлинг, собравший в прокате США 56 млн долларов при бюджете в 12, перенёс действие романа Джейн Остин «Эмма» в Беверли-Хиллз конца ХХ века. Девушка-подросток Шер, чья мать умерла «от несчастного случая во время липоксации», воспитывается богатым отцом в просторном доме. Большую часть жизни она проводит в магазинах, выбирая вещи для своего необъятного гардероба. В центре сюжета — любовная история. Пока Шер вмешивается в дела своих друзей, она почти не замечает своего сводного брата Джоша. У фильма также есть телевизионная версия, которая транслировалась с 1996 по 1999 год.
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