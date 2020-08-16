Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Подростковая комедия «Бестолковые» получит продолжение

16 августа
2020 год

Новости кино >>
16 августа 2020
Подростковая комедия «Бестолковые», вышедшая на экраны в 1995-м, получит продолжение в качестве сериала. Он будет посвящен подруге главной героини — Дайон, которую в оригинальной ленте сыграла Стейси Дэш, сообщает Variety.

Подростковая комедия «Бестолковые» получит продолжение
фото: К/ф «Бестолковые»

Действие развернется после исчезновения Шер (Алисия Сильверстоун), и место самой популярной девчонки в школе займет Дайон. Она окажется в новой для себя роли звезды и разберется, что произошло с ее лучшей подругой. Создатели предложат новый взгляд на жизнь темнокожей девушки-тинейджера, которая описывается как модный подросток в темных очках и со стаканчиком латте на овсяном молоке.

Подробности об актерском составе пока не сообщаются. Над сценарием будут работать Джордан Реддаут и Гас Хики. А премьера проекта состоится на Peacock — новой стриминговой платформе канала NBC и студии Universal.

Оригинал Эми Хекерлинг, собравший в прокате США 56 млн долларов при бюджете в 12, перенёс действие романа Джейн Остин «Эмма» в Беверли-Хиллз конца ХХ века. Девушка-подросток Шер, чья мать умерла «от несчастного случая во время липоксации», воспитывается богатым отцом в просторном доме. Большую часть жизни она проводит в магазинах, выбирая вещи для своего необъятного гардероба. В центре сюжета — любовная история. Пока Шер вмешивается в дела своих друзей, она почти не замечает своего сводного брата Джоша. У фильма также есть телевизионная версия, которая транслировалась с 1996 по 1999 год.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Западные фильмы о школе и вузе (1912-2017): фильмография
персоны
Стейси ДэшАлисия СильверстоунЭми Хекерлинг
фильмы
БестолковыеБестолковые

фотографии >>
Подростковая комедия «Бестолковые» получит продолжение фотографии
Подростковая комедия «Бестолковые» получит продолжение фотографии
Подростковая комедия «Бестолковые» получит продолжение фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Николай Губенко
16 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Николай Губенко.
Борис Гершт
15 августа ушёл из жизни режиссёр Борис Гершт.
Леонид Порохня
14 августа ушёл из жизни сценарист Леонид Порохня.
Сергей Куницкий
12 августа ушёл из жизни актёр Сергей Куницкий.

День рождения >>

Мухаммад Исо Абдулхаиров
Юлия Высоцкая
Рина Гришина
Максим Заусалин
Максим Литовченко
Мирдза Мартинсоне
Автандил Махарадзе
Глеб Плаксин
Юлия Яковлева
Агнес Брукнер
Кэм Джиганде
Роберт Калп
Мадонна
Пьер Ришар
Марек Фронцковяк
Тимоти Хаттон
все родившиеся 16 августа >>

Афиша кино >>

Психо
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1960
Найти и полюбить
комедия
Азербайджан, Германия, 2018
Гренландия
триллер, фильм-катастрофа
США, 2020
Агент Ева
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер, шпионский фильм
США, 2020
Бэнкси
биография
Великобритания, 2020
Любовь на троих
драма, мелодрама
США, Южная Корея, 2019
Тень звезды
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2020
Феи: Тайна страны драконов
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, Люксембург, Франция, 2019
Ассистент звезды
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2020
Вечность между нами
драма, мелодрама, молодежный фильм, фэнтези
Канада, США, 2020
Залив тишины
триллер, экранизация
Великобритания, 2020
Куриный забег
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен